Москва, 23 марта. Сторонники партии «Единая Россия» инициировали акцию «Добрососедство», в рамках которой будет осуществляться помощь пожилым гражданам и многодетным семьям в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщила сопредседатель рабочей группы генерального совета «Единой России» по поддержке гражданского общества Мария Львова-Белова.

«Будет организована система шефства волонтеров над пожилыми гражданами и многодетными семьями. Волонтеры разместят в подъездах объявления со своими контактами, чтобы нуждающийся в помощи мог обратиться непосредственно к ним», — пояснила она.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных коронавирусом во всем мире достигает 300 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 15 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

В России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 17 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.