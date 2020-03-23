Ледовый дворец в Мадриде будут использовать как морг

Мадрид, 23 марта. Крупный торгово-развлекательный центр Palacio de Hielo («Ледовый дворец») в Мадриде будет частично задействован в качестве морга для хранения тел жертв коронавируса, сообщает испанское издание Marca.

Данное решение было обусловлено чрезмерной загруженностью похоронных бюро в испанской столице. Торговый центр с катком, площадью 1,8 тыс. кв. метров, расположен вблизи выставочного комплекса Ifema, где был размещен полевой госпиталь для оказания помощи зараженным коронавирусом.

На данный момент торговый центр закрыт для посещения.

Как сообщает RT, за минувшие сутки от коронавируса в Испании скончались 462 человека. Общее число жертв в стране превышает 2,1 тыс. человек. По последним данным, в Испании зарегистрировано более 33 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что жизнь и здоровье россиянки Олеси Красиловой, которая арестована по запросу США и помещена в испанскую тюрьму, находится под угрозой в условиях пандемии коронавируса. Сотрудница организации «Всероссийский центр карантина растений» была задержана по запросу Вашингтона месяц назад при вылете с острова Тенерифе.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.