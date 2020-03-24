В российских магазинах прекратился ажиотажный спрос на гречку и туалетную бумагу

Российские магазины могут вздохнуть спокойно: огромные очереди стремящихся закупиться гречкой и туалетной бумагой рассеялись. Неделю назад россияне массово скупали продовольствие и продукты первой необходимости в магазинах. Новости о распространении коронавируса и падение котировок бирж вызвало небывалый ажиотаж в российских торговых сетях. Однако неделю спустя в магазинах все спокойно, а полки ломятся от изобилия товаров.

Чем была вызвана массовая истерия и достаточно ли сейчас в стране продовольствия? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Призрак восьмидесятых

Сейчас в российских магазинах все спокойно. Однако неделю назад здесь бушевали настоящие баталии за гречку.

Москва, район Люблино, магазин сети «Ашан». Сразу же после открытия, в восемь утра россияне штурмуют прилавки. В первую очередь горожане закупаются долгохранящимися продуктами: крупами, макаронами, консервами.

Через несколько минут полки со спагетти и солью абсолютно пустые.

«Люди, зачем вам столько муки? Ну она же испортится!» — в отчаянии пытается предупредить покупателей сотрудница торгового зала Татьяна.

Однако люди торопливо укладывают в тележки упаковки муки по восемь двухкилограммовых пачек.

«Мы уже третью паллету с мукой выставляем, все скупают. Зачем? Неужели все будут печь?» — недоумевает она.

Пусты и полки с охлажденной курицей. Особое внимание люди уделяют соли: покупают и российскую соль, и розовую гималайскую, и морскую. Через час полки с солью также будут опустошены.

«Ну прямо 1941 год какой-то...люди как с цепи сорвались...» — качает головой пожилой дедушка в кепке.

Мимо покупательница везет тележку, полностью заполненную туалетной бумагой. Она тоже подверглась массовому нападению покупателей.

«Я последний раз такое видела при Горбачеве, в конце восьмидесятых», — говорит Галина.

Она уже набрала тележку, полную продуктов, и двигается к кассе.

При этом сотрудники магазина уверяют: дефицита нет. Товар есть на складах, но выкладывать его не успевают.

«Завтра утром все снова будет на полках», — обещает усатый контролер торгового зала Бикбулат.

На кассах выстраивается огромная очередь. Чтобы заплатить за свои покупки, придется провести в ожидании как минимум 40 минут.

Запасов достаточно

Опасения россиян напрасны, заверяли тогда и ритейлеры, и поставщики. В России достаточно запасов продовольствия.

«В магазинах «Ашан» наблюдается рост спроса на товары длительного хранения. Но, несмотря на это, магазины справляются с нагрузкой», — заявили Федеральному агентству новостей представители «Ашана».

Заказы продукции наибольшего спроса увеличены, поэтому дефицита в магазинах сети нет и не ожидается, добавили представители «Ашана».

«Отгрузки товара происходят в обычном режиме. Мы призываем клиентов рационально подходить к совершению покупок и не делать слишком больших запасов, продукты в наших магазинах присутствуют в достаточном количестве», — взывают к благоразумию россиян представители сети.

О заполненности складов говорят и представители российского ритейлера X5 Retail Group (объединяющего магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). Представитель X5 Retail Group заверил, что объемы поставок социально-значимых товаров со складов в магазины были увеличены в 2-4 раза.

Также были скорректированы правила выкладки — теперь некоторые товары будут выставляться паллетами, чтобы обеспечить возросший на них спрос.

«Вместе с этим мы увеличили количество персонала в магазинах, отменили все отпуска, изменили график работы и вывели на работу дополнительный персонал, перераспределили транспорт для развоза категорий повышенного спроса. Мы в режиме онлайн мониторим магазины и перенаправляем потоки товара в те магазины, где фиксируем особо повышенный спрос», — подчеркнул представитель компании.

Массовые закупки не нужны: запасов на складах достаточно, цены стабильны, поставки в увеличенном объеме продолжаются, добавил он.

«Мы просим наших покупателей взвешенно подходить к созданию запасов с учетом стабильной доступности. При нехватке товаров на полке в магазине новая поставка будет сделана в течение дня», — пообещали в Х5.

Дефицита нет

Цены на продукты останутся стабильными, обещают в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

«Производственные и складские мощности российских производителей способны полностью покрыть текущий спрос. Продовольствия в стране достаточно, произвести его больше, если потребуется, отечественные предприятия смогут. Более того, объемы производства в России значительно превышают объемы потребления. Текущая ситуация может означать только снижение объемов продаж указанных категорий товаров в будущем. Ни о каком дефиците в данном случае речи не идет», — заверяет исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Сейчас роста цен в российских магазинах не наблюдается, добавил собеседник ФАН.

«Более того, многие категории товаров первой необходимости реализуются по скидкам и акциям», — констатировал он.

Однако на дальнейшую динамику цен, скорее всего, окажет влияние курс валют, полагает собеседник ФАН.

«Если доллар продолжит расти, а рубль падать, рост цен возможен на товары, в которых велика доля валютной составляющей», — признает исполнительный директор «Руспродсоюза».

Тем не менее, производители продуктов не заинтересованы в необоснованном росте цен и стремятся максимально сокращать свои издержки на благо покупателя, добавил Востриков.

Победа разума

В ситуацию вмешался сам президент. Российский лидер Владимир Путин призвал россиян не совершать закупок продуктов впрок.

«Главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — сказал российский президент.

И россияне его услышали.

Здравомыслие победило и теперь спрос на товары первой необходимости понизился.

«Да, действительно, спрос товары с длительным сроком хранения снизился к концу прошлой недели, и можно говорить о том, что от ажиотажа переходит к повседневному уровню», — сообщили сегодня Федеральному агентству новостей в сети «Ашан».

Магазины успешно справлялись с нагрузкой, так как были увеличены заказы продукции наибольшего спроса и скорректированы логистические маршруты, добавили в пресс-службе «Ашана». На складах товары по-прежнему есть в достаточном количестве, а поставки осуществляются стабильно.

На выходных спад ранее повышенного спроса на товары длительного хранения и первой необходимости заметили и в сети магазинов «Metro».

Для обеспечения повышенного спроса компания увеличила объем заказов на продукты повышенного спроса более чем в пять раз, увеличила мощность логистики и цепи поставок, постоянно увеличивает количество сборщиков онлайн заказов и водителей доставки, а также ввела ночной технический перерыв для ТЦ, работающих круглосуточно, чтобы своевременно и в полной мере подготавливать товары к продаже.

«Компания обладает необходимыми складскими запасами товаров и готова к удовлетворению еще более высокого спроса», — заверили в «Metro Cash and carry».

«Надо быть поспокойнее»

Но что же стало причиной такого резкого всплеска ажиотажа в российских магазинах?

Доктор экономических наук, заслуженный экономист России Андрей Марголин в комментарии Федеральному агентству новостей отмечает: так сработала память народа о тяжелых временах перестройки.

«В 1991 году, и старшие поколения это помнят, ничего не было в магазинах, тотальный дефицит, рост цен. Сейчас люди думали, что не дай бог что-нибудь подобное произойдет и сейчас», — уверен экономист.

Однако власти повели себя крайне мудро.

«Нужно обратить внимание и на позицию и федерального, и московского правительства, которое объясняло, что никаких поводов для паники нет, что продуктов достаточно, что не нужно заниматься скупкой товаров», — подчеркнул собеседник ФАН.

Эти разъяснительные меры и помогли сбить волны паники и ажиотажа.

Кроме того, те, кто хотел что-то закупить, уже сделали это, и спрос понизился естественным способом.

«Я поддерживаю точку зрения российского правительства: оснований для паники никаких нет, — отметил Марголин. — Надо быть поспокойнее».

Действительно: чем спокойнее и собраннее мы будем, тем проще будет преодолеть те сложности, с которыми столкнулись не только Россия но и весь мир.