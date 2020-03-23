Американские врачи отказались тестировать актера Воробьева на коронавирус

Лос-Анджелес, 23 марта. Врачи в США отказались тестировать на коронавирус актера и певца Алексея Воробьева, у которого внезапно сильно поднялась температура.

Актер находился в Лос-Анджелесе, когда почувствовал первые признаки недомогания. Он рассказал, что сначала у него поднялась температура до 38 градусов, а затем начался озноб. Когда жар достиг почти сорока градусов, актер испугался и обратился к врачу.

По его словам, врач прописал ему противовирусное средство. К ночи температура упала до приемлемых значений; сейчас Воробьев чувствует себя намного лучше. В то же время, он отметил, что американские врачи не стали проверять Воробьева на новый тип коронавируса.

«Тест пройти оказалось не так легко: нужно направление врача, которое дается только на основании очевидных симптомов. У меня таких симптомов не было», — приводит его слова портал Teleprogramma.pro.

Воробьев рассказал, что сейчас находится дома и пьет чай с имбирем и лимоном. Он добавил, что «не целует незнакомых девушек в губы», носит мотоциклетный шлем и не покидает дом без резиновых перчаток.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей нового вируса во всем мире превысило 300 тысяч человек. Заболевание унесло жизни почти 15 тысяч человек.

Многие эксперты уверены, что США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.