ЕС впервые приостановил действие Пакта стабильности и роста

Брюссель, 23 марта. Совет Евросоюза по экономике и финансам (ЭКОФИН) одобрил решение Еврокомиссии приостановить действие Пакта стабильности и роста впервые в истории. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по итогам видеоконференции министров экономики и финансов ЕС.

Пакт стабильности и роста является базовым документом зоны евро, его отмена стала мерой поддержки экономики стран ЕС в период пандемии коронавируса. Отмена Пакта позволяет государствам брать кредиты без ограничений, повышая дефицит бюджетов, для помощи бизнесу.

«Тяжелый экономический спад отныне ожидается в этом году, что требует от нас решительного, амбицозного и скоординированного ответа. Мы должны действовать решительно, чтобы гарантировать, что шок окажется как можно более коротким и не нанесет непоправимого ущерба нашей экономике», ― говорится в заявлении.

Еврокомиссия прогнозирует спад в европейской экономике в 2020 году на 1%, однако пессимистический сценарий предполагает спад в 2,5% ВВП и всплеск безработицы. При этом в начале года прогнозировался подъем экономики на 1,4%.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире.