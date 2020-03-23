Глава МВФ спрогнозировала рецессию в мировой экономике из-за коронавируса

Вашингтон, 23 марта. Мировую экономику ожидает рецессия в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявила в глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Прогноз глобального роста на 2020 год негативный — рецессия, по меньшей мере такая, как во время мирового финансового кризиса или хуже. Однако мы ожидаем восстановления в 2021 году», — пояснила глава МВФ.

Георгиева также добавила, что для восстановления мировой экономики необходимо остановить дальнейшее распространение коронавируса. По ее словам, что чем быстрее вирус удастся остановить, тем быстрее и устойчивее будет экономическое восстановление.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных коронавирусом во всем мире достигает 300 тысяч человек. От вируса погибло более 15 тысяч человек.

В России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 17 человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты выражают уверенность, что США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.