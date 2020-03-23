Стали известны результаты теста Меркель на коронавирус

Берлин, 23 марта. Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщил агентству DPA официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт.

«Результат теста, который был сделан сегодня, отрицательный», — заявил Зайберт.

Представитель кабмина уточнил, что вскоре будут сделаны еще несколько тестов.

В воскресенье стало известно, что Меркель отправляется на домашний карантин после подозрения на заражение коронавирусом. Выяснилось, что врач, который в пятницу сделал ей профилактическую прививку, «был положительно диагностирован на коронавирус», передавал RT. После этого канцлер приняла решение о самоизоляции.

В понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что COVID-2019 стал распространяться быстрее. Первые 100 тыс.человек заразились коронавирусом за 67 дней, следующие 100 тыс. за 11 дней и дальнейшие 100 тыс. за 4 дня, передавала «Газета.ру».

К 23 марта в мире заразились 360 674 человека, вылечились 100 658, умерли 15 491. На территории России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 17 человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц, погибших нет.

Отметим, что многие эксперты выражают уверенность, что США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.