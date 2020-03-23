Независимый топливный союз оценил возможность удорожания бензина из-за коронавируса

Москва, 23 марта. Владельцы заправок попросили помощи у государства. Независимый топливный союз направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с предложениями по поддержке отрасли, копия которого есть в расположении Федерального агентства новостей.

В Независимом топливном союзе опровергли информацию, что коронавирус может спровоцировать рост цен на бензин.

«Мы никого не пугаем ростом цен. Лишь говорим о том, что топливо — это товар первой необходимости. Без поддержки государства, многие независимые производители окажутся в очень сложном положении», — сообщает глава Независимого топливного союза Павел Баженов.

По его словам, цены на бензин будут увеличиваться, однако в рамках инфляции. Они не вырастут выше запланированного.

Баженов отмечает, что представителей топливной отрасли сейчас волнует демпфер. В условиях высоких цен на нефть компаниям было выгоднее экспортировать топливо, так как повысить ценник до мирового уровня внутри страны не позволяло правительство. Поэтому власти ввели демпфирующий механизм: государство компенсирует часть потерь, которые несут представители топливной отрасли внутри страны. Однако после обвала цен на нефть демпфер заработал в обратную сторону. Теперь топливные компании должны делиться с государством доходами с внутреннего рынка.

«По факту сейчас это штраф за работу на внутреннем рынке. Это сильно бьет по переработке. Работа демпфера в обратную сторону убирает стимулы работать на внутреннем рынке», — говорит президент Независимого топливного союза.

Баженов перечислил основные требования представителей топливной сфере: приостановка действия демпфера до конца года, освобождение АЗС и НПЗ от начисленных штрафов, мораторий на проверки налоговой для АЗС и НПЗ в период пандемии, отсрочка по уплате страховых взносов, а также налоговые каникулы для налога на прибыль.

Недавно Федеральная антимонопольная служба сообщала, что предпосылок для роста цен на топливо в России нет, передают «Известия».

Ранее депутат Государственной думы и член комитета по энергетике Михаил Шеремет выступил с инициативой снизить цены на бензин для россиян на фоне падения цен на нефть. По его мнению, данное решение позволит обеспечить соцподдержку населения, так как приведет к уменьшению затрат на грузоперевозки и к снижению стоимости товаров.