Москва, 23 марта. Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что министр здравоохранения Украины Илья Емец является «живым трупом».

Ранее глава Минздрава Украины Илья Емец назвал «трупами» пожилых людей. Украинский министр заявил, что пожилых людей можно не принимать в расчет при рассмотрении вопроса о выделении средств на помощь населению в условиях эпидемии коронавируса. Позднее депутата Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Илья Емец уходит в отставку.

«Глава Минздрава Украины Илья Емец назвал людей старше 65 лет «трупами» и предложил не тратиться на их лечение. Он пока «живой труп»: ему 64 года. Но уже скоро сам станет полноценным «трупом». Нечто человеконенавистническое, уродливое все же выросло после Майдана на Украине», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей вируса во всем мире достигает 300 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 15 тысяч человек. На Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом, три человека скончались.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.