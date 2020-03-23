Глава «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага замешан во множестве преступлений и должен понести за это ответственность, заявили представители «Сил защиты Триполи», опубликовавшие о нем масштабное видео-расследование.

Триполитанские банды подчеркивают, что о Башаге ничего не было слышно до того момента, как был свергнут легитимный лидер страны Муаммар Каддафи. После того, как в стране разразился кризис, он приложил все усилия, чтобы пробиться к власти. На пути к желаемой цели он пошел на преступления против собственного народа. Одним из таких кровавых эпизодов в биографии Башаги стала трагедия, произошедшая в Триполи 15 ноября 2013 года — бандформирования, связанные с ним и в составе которых были его родственники, убили более 40 мирных жителей в районе Гаргура. После этого он был вынужден спасаться бегством и затаиться до «удачного случая». В 2014 году, использовав образ члена Палаты представителей, Башага занял роль военного посредника — в обмен на деньги ПНС он отвечал за недопущение эскалации кризиса. В этом же году он принял участие в операции коалиции «Рассвет Ливии» по захвату аэропорта в Триполи, взяв на себя ее финансирование.

Но все попытки самостоятельно добиться власти провалились. Тогда он обратился к своей близкой подруге, заместителю посланника ООН в Ливии Стефани Уильямс. Та обеспечила его должностью министра внутренних дел ПНС, надавив на премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа. Лидер ПНС закрыл глаза на преступления Башаги, под его командование были отданы 4 бандформирования, в числе которых оказались: «Ан-Наваси», «Революционеры Триполи», Бригада «Абу Салим», RADA. Эти группировки включили в состав «МВД» для того, чтобы сохранить режим Сарраджа. Однако Башага с самого начала вступил с ними в конфронтацию, отдав предпочтение бандформированиям из Мисураты — именно на них он делает большие ставки. Триполитанские группировки, чтобы сдержать растущее влияние мисуратовцев в столице, объединились в альянс «Силы защиты Триполи». Такое разъединение в составе «МВД» ПНС послужило причиной регулярных конфликтов и вооруженных столкновений среди группировок.

После того, как 4 апреля 2019 года началась новая фаза контртеррористической операции «Аль-Карама», призванная освободить Триполи от боевиков, Башага начал менять под себя законодательство. Это позволило ему кратно преумножить свое богатство, заключить множество выгодных соглашений с различными компаниями и фирмами, а его родственники получили престижную работу в посольстве Ливии в Берлине.

Башага под надуманным предлогом не отдал генеральному прокурору плененного пилота ВВС ЛНА, в ответ на это прокурор пристыдил его. После череды заграничных поездок в Европу, Турцию, Катар, Тунис, и Марокко он выступил с публичным обращением к США. Башага попросил Пентагон о строительстве военной базы на территории Ливии, что для триполитанских боевиков эквивалентно предательству.