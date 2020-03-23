Рошаль назвал пандемию коронавируса «репетицией биологической войны»

Москва, 23 марта. Ситуация с распространяющимся по миру коронавирусом де-факто является репетицией биологической войны, заявил президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль.

По его словам, текущая ситуация показывает, насколько современная система здравоохранения готова к подобным вызовам.

«Фактически сегодня это (ситуация с распространением коронавируса. — Прим. ФАН) репетиция биологической войны. Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм. И насколько вообще здравоохранение мира готово к этому, и насколько мы готовы к этому. И должна у нас быть разумная достаточность», — заявил Рошаль, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что проблемы, с которыми столкнулись другие страны во время пандемии, продемонстрировали, что оптимизация и сокращения в системе здравоохранения могут быть ошибочными решениями. Рошаль напомнил, что когда в России случается та или иная катастрофа, пострадавших отправляют в Москву для оказания медицинской помощи.

«А если Москва выйдет из строя, тогда что будем делать? В этом плане общее состояние здравоохранения нужно поднимать», — подчеркнул доктор.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. В настоящее время в КНР не зафиксировано ни одного случая заболевания. РФ принимает все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. В 85 регионах РФ ввели режим повышенной готовности. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в мире новым вирусом заражены более 300 тысяч человек. В России зафиксировано 438 заболевших.