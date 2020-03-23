Бузова будет вести новое шоу с преобразившейся после развода Степаненко

Москва, 23 марта. Юмористка Елена Степаненко будет вести новое шоу вместе с телеведущей «Дома 2» певицей Ольгой Бузовой. Об этом сама Бузова сообщила на своей странице в Instagram.

«Такой коллаборации вы от меня точно не ждали. Я и легенда отечественного юмора. Та, на чьих шутках многие мои сверстники выросли», — написала она.

Певица опубликовала совместное фото с похудевшей и помолодевшей после развода Степаненко. Свою соведущую Бузова назвала «прекрасной и роскошной», передает телеканал «360».

Новое шоу, по словам певицы, выйдет на телеканале «Россия 1». Подробностей о том, чему будет посвящена программа, Бузова не сообщила.

Ранее СМИ сообщали, что Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу на «России 1». По некоторым данным, ее гонорар составит около миллиона рублей. Как передавала «Газета.ру», несколько каналов пытались заманить в свои эфиры юмористку, поскольку ее имя сейчас приносит много денег.

Напомним, Степаненко и Евгений Петросян развелись в 2018 году после 33 лет брака. В декабре прошлого года юморист расписался со своей 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой, которая стала пятой женой артиста.

Степаненко эффектно преобразилась на фоне развода. Она призналась, что раньше ее вес составлял 110 кг при росте 1,68 м. Спустя год Степаненко похудела до 68 кг. Преобразившаяся комедиантка говорит, что на Петросяна зла не держит, все ему простила и сейчас относится к нему спокойно.