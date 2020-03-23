Ани Лорак восхитила поклонников своей растяжкой

Москва, 23 марта. Певица Ани Лорак продемонстрировала свои снимки из спортзала. Подписчики звезды в Instagram были изумлены ее фигурой и навыками растяжки.

«Всегда можно улучшать себя!» — сопроводила пост подписью Ани Лорак.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее физической формы. Некоторые даже начали сомневаться в возрасте Ани Лорак. По мнению некоторых подписчиков, иметь такую растяжку в 41 год — невозможно.

«Какая у вас идеальная фигура! Красотка», — отмечает @coquetttee. «Даже во время карантина можно проводить время с пользой», — пишет @sueserezhevna1. «Вам точно не за 40», — сомневается @indira.zhakieva. «Каролина, вам случайно не 25?» — предположила @llifeeeisgodd.

Фолловеры признаются, что Ани Лорак мотивирует их самих на работу над собой.

«Вау какая красавица! Каролиночка восхищаюсь вами. Такая красотка! Фигура шикарная! Умничка! С вас хочется брать пример!» — комментирует @sasha_mixaylenko. «Мой самый главный мотиватор — это вы! Я очень восхищаюсь вами», — призналась @faxriyya.h.

В прошлом месяце Ани Лорак шокировала фанатов изменившейся внешностью. Подписчики оценили ее красоту на селфи в цветастом халате, однако отметили неестественность лица певицы. Ани Лорак не в первый раз подозревают в том, что она прибегает к услугам пластических хирургов. Поклонники считают, что в погоне за молодостью артистка теряет свою индивидуальность. Ани Лорак в свою очередь категорически отрицает информацию о пластике. По ее словам, секрет ее молодости в прекрасных генах и постоянных занятиях спортом.