Медиагруппа «Патриот» и «Компас Инфо» стали партнерами

Санкт-Петербург, 23 марта. Медиагруппа «Патриот» и интернет-издание «Компас Инфо» стали партнерами, деятельность которых направлена на защиту прав и интересов граждан России. Об этом сообщил глава холдинга Николай Столярчук.

Столярчук отметил, что «Компас Инфо» публикует актуальные материалы по широкому кругу глобальных мировых и российских проблем, вопросов жизни общества, природы, науки и Вселенной. На сайте издания нет места «желтым» новостям и сплетням, подчеркнул глава холдинга.

«Максимальный акцент придается теме русского патриотизма, объективного изложения и защите истории и культуры России и Руси в свете агрессивной русофобской риторики и откровенно клеветнической антироссийской политики западных держав и их сателлитов — восточно-европейских лимитрофов», ― подчеркнул Столярчук.

Издания будут регулярно обмениваться актуальным и значимым контентом, а также выступать информационными спонсорами совместных мероприятий. Деятельность партнеров будет направлена на поддержание открытости информационного пространства и распространение объективной информации о событиях в России и мире.

Столярчук также отметил, что Медиагруппа «Патриот» приглашает к сотрудничеству российские издания и интернет-ресурсы, обеспечивающие защиту информационного поля страны.