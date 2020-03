Коронавирус в арабском мире: суточная сводка по состоянию на 10.00 24 марта 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Северная Африка

Алжир [заражений: 230 | смертей: 17 | выздоровлений: 65]

В столице введён комендантский час с 19 часов вечера до 7 часов утра на 10 дней.

В Минздраве объявили о введении нового протокола для борьбы с коронавирусом — начали использовать новый препарат, «успешно испытанный в других странах».

Египет [заражений: 366 (+39) | смертей: 19 (+5) | выздоровлений: 68 (+12)]

В Египте от коронавируса скончалось уже три высокопоставленных офицера — в понедельник соцсети узнали о смерти начальника штаба инженерных войск генерал-майора Махмуда Шахина и начальника Управления главных проектов в инженерных войсках генерал-майора Абделя Халима Давуда.

Президент Египта ас-Сиси находится в карантине после контакта с одним из инфицированных высокопоставленных офицеров.

Ливия [заражений: 0]

В МВД ПНС пригрозили штрафами для нарушителей комендантского часа — перемещения и выход из дома полностью запрещены.

Campaigns to sterilize the estate to confront corona virus in Libya

Lord save our country ???? pic.twitter.com/yG1iDMf0RO — Omar Ben Omar (@OmarBen54847989) March 24, 2020

Марокко [заражений: 143 (+34) | смертей: 4 | выздоровлений: 5 (+2)]

Министерство экономики и финансов объявило о создании специального фонда Coronavirus-Covid 19 по указу Его Величества короля Мухаммада VI. Посольства Марокко в других странах распространяют заявление, и просят марокканские диаспоры сделать пожертвования.

Many members of our generous Moroccan diaspora have enquired about ways to donate to the Special fund for managing the Coronavirus-Covid 19 pandemic launched by HM King Mohammed VI. Please find below all the details on how to contribute. #solidaritycovid19 #TogetherStronger pic.twitter.com/JKoOQeXOvM — Morocco in USA (@morocco_usa) March 24, 2020

По ночам в городе слышны молитвы, нашиды и обычное пение.

По улицам ходят патрули, которые просят прощения у жителей и просят их оставаться дома.

????????| تحية لرجال السلطة والأمن المغربي ????



????️ "أعزائي الأصدقاء الأفارقة .. مرحبا بكم في بلدكم الثاني .. نحن هنا لخدمتكم .. ابقوا في منازلكم ولا تقلقوا" pic.twitter.com/rWZCh3alRU — HASSAN ???????? (@DimaMeghriib) March 23, 2020

Тунис [заражений: 89 (+14) | смертей: 3 | выздоровлений: 1 (+1)]

Тунисский врач-академик Радван Камун изобрел систему раннего обнаружения коронавируса, которая уже успешно опробована в Германии и Канаде.

Международный валютный фонд выделит Тунису 400 млн долларов для борьбы с последствиями коронавируса.

Ближний Восток

Бахрейн [заражений: 377 (+43) | смертей: 2 (+1) | выздоровлений: 164 (+25)]

В стране массово переходят на покупку товаров и продуктов онлайн — для Бахрейна это «ноу-хау».

Центробанк Бахрейна ввёл послабления для должников: займы можно не возвращать в течение полугода.

Многие бахрейнские паломники застряли в Иране и не могут попасть домой — в соцсетях призывают принять меры.

Израиль [заражений: 1442 (+371) | смертей: 1 | выздоровлений: 41 (+4)]

Мечеть аль-Акса закрыта.

Иордания [заражений: 127 | смертей: 0 | выздоровлений: 2]

На видео попало ночное пение в Иордании. Местные сообщают о мерах пресечения за нарушение карантина: штрафов в размере до 35 тысяч долларов и заключении под стражу до 3 лет.

Singing in Irbid Jordan during the nationwide curfew.



My buddy from Kuwait sent me this video that his mom recorded in Jordan. He also told me that if you violate curfew you can face 3 years in jail and fined up to 35k usd.



Corona Virus pic.twitter.com/CxbYFChf72 — Chris Buck (@SCCMF12TWICE) March 24, 2020

Ирак [заражений: 266 (+33) | смертей: 23 (+3) | выздоровлений: 62 (+5)]

Президент Бархам Салих призвал к координации усилий для борьбы с коронавирусом.

Французские препараты и оборудование для борьбы с коронавирусом переданы Ираном властям Ирака.

Местному населению до сих пор начхать на комендантский час и режим самоизоляции.

Катар [заражений: 501 (+7) | смертей: 0 | выздоровлений: 33]

На фоне одобрения правительством Катара пакета помощи для Сектора Газа в размере 150 млн долларов, который будет предоставлен в течение полугода, в соцсетях пользователи одобряют действия властей Катара, приводя его в качестве примера для подражания.

В Катаре за два дня развернули центр для размещения заражённых коронавирусом.

A hospital in Al Khor of #Qatar specialized for #coronavirus affected people. It was made within two days with total facilities. Thanks Qatar for the care of its citizens and residents. #CoronavirusPandemic #StayHome #COVIDー19 pic.twitter.com/HjSUAQDn9r — Dr KM Bahauddeen (@_bahaudden) March 24, 2020

Кувейт [заражений: 189 (+1) | смертей: 0 | выздоровлений: 39 (+9)]

В стране второй день действует комендантский час с 17 часов до 4 часов утра. Большая часть предприятий и министерств переведены на режим удалённой работы, улицы патрулирует полиция.

В МВД пояснили, что лицам, нуждающимся в медицинской помощи, которым необходимо прийти на приём к врачу или позаботиться о больных, будут выданы соответствующие пропуска на период действия комендантского часа.

Ливан [заражений: 267 (+19) | смертей: 4 | выздоровлений: 8]

Объединённые Арабские Эмираты [заражений: 198 (+45) | смертей: 2 | выздоровлений: 41 (+3)]

В стране потребовали всех находящихся за рубежом студентов вернуться домой.

В течение нескольких дней будет объявлен специальный механизм для помощи иностранцам, не сумевшим покинуть ОАЭ и вернуться домой.

Оман [заражений: 84 (+29) | смертей: 0 | выздоровлений: 17]

В стране продолжают работать продуктовые лавки и бакалейные, клиники и аптеки, рестораны и кафе за пределами торговых центров, а также заправки.

All shop cloesd in oman

1 - Food supply stores and groceries.

2 - Clinics and pharmacies .

3 - Restaurants and cafes outside malls .

4 - Petrol station.

???? Please abide by the decision to close

May Allah keep everyone healthy and safe????????#Stay_at_Home #Save_Oman????????#Coronavirus pic.twitter.com/Igta9poQHB — Muhammad Yunus (@Mohamma74375028) March 24, 2020

В Минздраве рекомендуют отпускать лекарства только через окно, не пуская посетителей внутрь.

Палестина [заражений: 60 | смертей: 0 | выздоровлений: 17]

Палестинцы утверждают, что Израиль пользуется коронавирусом для того, чтобы «закрутить гайки» палестинским узникам.

Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил поддержку Махмуду Аббасу и сказал, что его страна поможет Палестине.

Возле погранперехода Рафах на границе с Египтом возводится полевой госпиталь — инициаторами строительства были специалисты ВОЗ.

LOOK: A field hospital for COVID-19 patients is constructed in Rafah in the southern Gaza Strip. pic.twitter.com/UsyzOxzYeQ — Panahon.TV (@PanahonTV) March 24, 2020

Саудовская Аравия [заражений: 562 (+51) | смертей: 0 | выздоровлений: 19 (+2)]

Власти Саудовской Аравии сказали, что запас продуктов «не иссякнет ещё долго», развеяв слухи о дефиците.

В стране начал действовать комендантский час с 19 часов вечера до 6 часов утра.

Сирия [заражений: 1 | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

Оппозиционные источники утверждают, что в госпитале Аль-Кинди в н.п. Ат-Таяна в провинции Дейр эз-Зор скончалась от коронавируса пожилая женщина. Другой похожий случай зафиксирован в деревне Аль-Джазра.

На карантин помещено 90 человек, прибывших последним рейсом из Москвы.

В МВД убедительно просят граждан доверять только проверенной информации от правительства — распространителей фейков ждут штрафы.

Правительство потребовало от Министерства внутренней торговли обязать руководство хлебопекарен оснастить всех сотрудников средствами защиты. Работа самих хлебопекарен, равно как и продуктовых магазинов, останавливаться не будет.

В городах полицейским патрулям предписано контролировать закрытие рынков и торговых рядов в виду принятых мер по недопущению распространения коронавируса. По всем муниципалитетам проводится масштабная кампания по дезинфекции.

Из Идлиба рассылают символические посылки с масками для защиты от коронавируса в другие страны.

Турция [заражений: 1529 (+273) | смертей: 37 (+7) | выздоровлений: 0]

Распоряжением МВД определены часы работы всех продовольственных магазинов с 9 утра до 9 вечера.

В Минюсте опровергли слухи о распространении коронавируса среди заключённых.

Турция получила первую партию экспресс-тестов на наличие коронавируса из Китая. Всего планируется поставить 2 млн тестов.

Средний Восток

Афганистан [заражений: 42 (+2) | смертей: 1 | выздоровлений: 1 (+1)]

В провинции Баглан правоохранительные структуры самостоятельно опечатывают и закрывают купальни, отели и общественные места.

В социальных сетях и ТВ распространяют видео о том, почему нельзя выходить из домов.

په کور کې پاتې شۍ، ترڅو د کرونا ویروس له شرڅخه وژغورل شۍ!!!#coronavirus #COVIDー19 pic.twitter.com/E9swOcJNiO — CoronaVirus UPDATE Afghanistan (@AFgCorona) March 24, 2020

В Герате обещают в течение 20 дней закончить госпиталь на 100 койко-мест.

جریان ساخت شفاخانه 100 بیستر هرات که قرار است در 20 روز ساخته شود. #coronavirus #coronavirusAfghanistan pic.twitter.com/iVqT0oPDqC — CoronaVirus UPDATE Afghanistan (@AFgCorona) March 23, 2020

Иран [заражений: 23049 (+1411) | смертей: 1812 (+127) | выздоровлений: 8376 (+463)]

В стране прошли похороны высокопоставленного офицера КСИР Хоссейна Асадоллахи, героя ирако-иранской войны.

اقدام نابخردانه و توجیه‌ناپذیر برگزاری تشییع جنازه سردار اسداللهی، امروز و در وضعیت بحرانی #کرونا، بیش از هر چیز به وجهه‌ی مذهبی نظام ضربه وارد کرد.

این تناقض را چطور می‌توان رفع کرد که اماکن و مناسک مذهبی تعطیل ‌شوند، اما تشییع یک سردار نظامی برگزار ‌شود؟ pic.twitter.com/AHdzjjmFgR — محسن‌حسام مظاهری (@mohsenHmazaheri) March 23, 2020

Из страны депортировали «Врачей без границ».

Пакистан [заражений: 875 (+76) | смертей: 6 | выздоровлений: 52 (+39)]

Армия Пакистана расквартирована во всех провинциях для помощи местным администрациям для борьбы со сдерживанием коронавируса.

В Синде чиновники сделали селфи с пациентом, больным коронавирусом, — ни на больном, ни на чиновниках не было маски, все =з поснимали с должностей.