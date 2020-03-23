В Киеве пообещали, что народ поймет введение режима чрезвычайного положения

Введение чрезвычайного положения на Украине будет поддержано гражданами, если министерство здравоохранения даст реальные оценки количества заболевших новым коронавирусом. С таким мнением в интервью Федеральному агентству новостей выступил украинский политолог, экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол.

Ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец выступил за введение в стране чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса.

«Заявления Емца — они иногда носят панический характер. Сейчас он заявил, что если бы был введен режим чрезвычайного положения, то в таком случае не было бы катастрофических последствий», — отметил собеседник ФАН.

Однако внешне в стране достаточно спокойная ситуация.

«76 случаев на 40 млн населения через несколько недель после появления первого результата — это невероятно хорошо, — подчеркнул Черновол. — Но мы понимаем, что все эти заявления — это следствие того, что у нас на крайне низком уровне обследование и мы не проводим тесты по итальянскому принципу — для всех погибших».

В Италии же каждый факт заражения коронавирусом фиксируется, даже если смерть наступила от сопутствующих заболеваний.

«На Украине же не ведется подобной статистики. Более того, в конце января перестали публиковать данные про вирусную пневмонию и даже сезонный грипп», — признал политолог.

Таким образом, точное количество заразившихся неизвестно.

«Поэтому на самом деле, очевидно, Илья Емец дал наружу часть информации, которая известна в коридорах власти, но она замалчивается. Он сказал про крайне серьезное распространение. Но, сказав «а», нужно говорить и «б», — добавил Черновол.

Власть должна предоставить прогнозы распространения вируса, исходя из состояния системы здравоохранения.

«Сказав, что нужно вводить чрезвычайное положение, нужно дать реальную оценку тому, какой у нас реальный фактор заболевания. Нужно сказать, что у нас, по данным министерства, на Украине примерно 10 тысяч зараженных. И это число может расти в геометрической прогрессии. Тогда никто не выступит против введения чрезвычайного положения», — уверен собеседник ФАН.

Из-за вспышки эпидемии коронавируса на Украине был введен карантин. Правительство Украины запретило гражданам выезжать из страны в туристических целях. 20 марта был объявлен режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение COVID-19 на планете ускоряется.