Лазарев пожаловался на безработицу из-за коронавируса

Москва, 23 марта. Российский поп-певец Сергей Лазарев пожаловался на кризис в творчестве — пандемия коронавируса оставила исполнителя без работы. Своими переживаниями Лазарев поделился с подписчиками в Instagram.

По словам Лазарева, из-за вспышки заболевания его график совсем опустел — артист остался без концертов, поездок и съемок.

«Временно безработный... Ограничения, связанные с карантином, остановили всю артистическую жизнь, отменились поездки, концерты, съемки, спектакли, гастроли на неопределенное время», — написал певец.

Лазарев отметил, что жизнь артистов обычно распланирована на год вперед. Однако теперь все планы перенесены, а срок не ясен. Но певец не унывает из-за рухнувших планов.

«Улыбаемся и машем! Здоровье превыше всего! Но хотелось бы, чтобы это фильм-блокбастер уже закончился», ― добавил он.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 23 марта, в России выявлено 438 случаев заболевания коронавирусом, за минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 71.

Ранее Лазарев не смог сдержать эмоции и расплакался в эфире музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия». Эмоциональную реакцию исполнителя вызвала композиция участницы конкурса из Мурманской области. На слезы Лазарева обратили внимание присутствующие в студии конкурсанты и звезды, в том числе ведущий шоу Николай Басков.