Мишустин уволил главу Роскомнадзора

Москва, 23 марта. Глава правительства РФ Михаил Мишустин отправил в отставку руководителя Роскомнадзора Александра Жарова. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра РФ, опубликованном на сайте правительства.

«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», — говорится в документе.

Жаров работал в должности главы Роскомнадзора с 2012 года. Ему удалось добиться блокирования работы крупнейших пиратских ресурсов в русскоязычном сегменте Интернета. Кроме того, благодаря Жарову все крупнейшие российские медиахолдинги и интернет-компании подписали меморандум о борьбе с пиратством, который позволяет удалять из поисковой выдачи ссылки на сайты с пиратским контентом в досудебном порядке.