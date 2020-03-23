Зеленский обвинил украинскую оппозицию в «мародерстве» на фоне эпидемии коронавируса

Киев, 23 марта. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введение чрезвычайного положения в стране позволит остановить распространение коронавирусной инфекции. Украинский лидер выступил с очередным обращением к гражданам Украины в связи с эпидемией коронавируса в стране.

«Хочу обратиться к некоторым политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом — фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе», — сказал Зеленский.

Он также добавил, что введение чрезвычайного положения на Украине приостановит стремительное распространение коронавирусной инфекции в стране.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 300 тысяч человек. От коронавируса скончались более 15 тысяч человек.

На Украине зарегистрировано 73 случая заражения коронавирусной инфекцией, три человека скончались.17 марта на карантин закрылись небольшие украинские города и крупные областные центры. 20 марта власти Украины объявили о введении чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, украинские власти запретили гражданам выезжать за пределы Украины в туристических целях.

Многие эксперты выражают уверенность, что к созданию и распространению коронавируса причастны власти США. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.