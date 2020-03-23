حصد اخبار سوريا 23 مارس: التقى شويغو مع الأسد في دمشق ، وقامت روسيا وتركيا بدورية ثانية على الطريق السريع M4

سوريا ، 23 مارس: زار سيرغي شويغو دمشق للقاء بشار الأسد ، وقام الجيش الروسي والتركي بدورية مشتركة ثانية على الطريق السريع M4 "الحسكة - حلب".

التقى شويغو مع الأسد في دمشق

قالت وزارة الدفاع الروسية إن رئيس وزارة الدفاع الروسية سيرغي شويغو ، نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، قام برحلة عمل إلى سوريا.

التقى وزير الدفاع الروسي لدى وصوله إلى سوريا الرئيس السوري بشار الأسد.

وجاء البيان "استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد سيرجي شويغو في دمشق."

وقالت الوزارة ان مواضيع حديثهما كانت المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري الذي يعاني من التدابير التقييدية من الدول الغربية ، واستعادة الإمكانات الاقتصادية للبلاد بمساعدة المتخصصين الروس.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية ، تم توفير سلامة الطائرة وعلى متنها شويغو في المجال الجوي السوري ، من قبل مقاتلات روسية Su-35S.

روسيا وتركيا تجريان دورية مشتركة ثانية على الطريق السريع M4 في إدلب

قام الجيش الروسي والتركي بدورية مشتركة ثانية على الطريق السريع M4 بين حلب واللاذقية في محافظة إدلب. وقد ورد ذلك في رسالة مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسي.

وقال البيان "في 23 مارس ، وفقا للاتفاقية الروسية التركية ، جرت دورية روسية تركية مشتركة ثانية على الطريق السريع M4 الذي يربط بين مدينتي حلب واللاذقية في محافظة إدلب التابعة للجمهورية العربية السورية".

وأشارت الإدارة إلى أنه تم تقليص مسار الدوريات لضمان الأمن. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب التركي التزم بتحييد المسلحيين من الجماعات المتطرفة التي تعوق حركة قوافل الدورية الروسية التركية.

أغلقت سوريا الحدود مع لبنان

أمرت الحكومة السورية بإغلاق الحدود مع الجمهورية اللبنانية بعد اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا. ووفقًا للبيانات الأولية ، لن يتمكن حتى المواطنون السوريون من دخول الأراضي السورية. قبل ذلك بوقت قصير أعلن وزير الصحة السوري نزار يازجي أول مصاب في البلاد.

وفي الوقت نفسه ، أعلنت وزارة الداخلية السورية أيضاً تعليق حركة المرور عبر معبر "كساب" الحدودي الواقع على الحدود بين محافظة هاتاي التركية واللاذقية السورية. دخل القيد حيز التنفيذ اليوم عند الساعة 12.00.

سكان محافظة الحسكة لم يسمحوا بمرور الارتال الأمريكية

وقع صراع جديد بين السكان السوريين والجيش الأمريكي في شمال الحسكة.حيث رفض سكان قرية خربة عمو دخول قافلة من القوات الأمريكية تحمل أربع قطع من المعدات.

في منتصف الشهر الماضي في هذه المنطقة ، كانت هناك أيضا مناوشات بين الأمريكيين والمواطني السوريين. فتح الجيش الأمريكي النار على المدنيين ، مما أسفر عن مقتل مراهق عمره 14 عامًا.

وفي الوقت نفسه ، أمرت الإدارة المحلية، المرتبطة بمسلحين من قوات سوريا الديمقراطية بفرض حظر تجول في المحافظة.