Петросян в разговоре с другом опроверг рождение ребенка

Москва, 23 марта. Сатирик Евгений Петросян опроверг информацию о том, что суррогатная мать родила ему с Татьяной Брухуновой ребенка. Об этом сообщил друг Петросяна писатель Георгий Териков.

Известный дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что совсем недавно видел Брухунову, но ничто не говорило о ее положении. А писатель Георгий Териков сослался на слова Петросяна, который назвал информацию о беременности жены «ерундой и враньем».

Он пояснил, что артист сейчас находится на домашнем карантине после возвращения из Дубая.

«Женя мне сказал: «Я разве идиот? Зачем мне суррогатная мать? Что я так не могу ребенка сделать?», — добавил Териков, его слова приводит KP.Ru.

В СМИ неоднократно писали, что у Брухуновой появился ребенок. Якобы его родила суррогатная мать. Сам Петросян и Брухунова не комментировали эту информацию.

Экс-супруга сатирика Елена Степаненко тоже воздержалась от комментариев. А вот друзья Петросяна были очень удивлены, поскольку у 74-летнего артиста есть взрослая дочь Виктория. Она встала на сторону мачехи Степаненко и прекратила контакты с Петросяном.

Напомним, что молодая помощница стала законной супругой юмориста в декабре 2019 года. Пара отдохнула в Дубае и часто публиковала в соцсетях снимки с пляжа. Татьяна Брухунова отметила 31-й день рождения заграницей.

Ранее сообщалось, что Петросян с юмором отреагировал на негативные комментарии под его постами в соцсетях. Некоторым подписчикам не понравились снимки артиста с пляжа.