Сирия, 24 марта. Власти САР распорядились о закрытии границы с Ливаном. Два заминированных автомобиля взорвались в городах Аль-Баб и Африн в Северном Алеппо. Турция обязалась устранить угрозу безопасности со стороны боевиков в зоне патрулирования в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменивались ударами с боевиками на юге и на востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: обвинялось нападении на курдского боевика в поселении Баршам в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в организации двух взрывов в северной части Алеппо; понесли потери в результате детонации СВУ поблизости от города Дибан в Дейр-эз-Зоре.

«Харакят аль-Интикам аль-Исламия»: заявила о намерении организовать теракты в зонах контроля ВС Турции и правительственных войск.

Международная коалиция: осуществила вылеты над Тель-Тамром на севере Хасаки.

Соединенные Штаты: столкнулись с сопротивлением жителей населенного пункта Хирбет-Хамо в Хасаке.

Российская военная полиция: совместно с турецкими военными провела сокращенное патрулирование трассы М-4 в Сирии.

ВС Турции и протурецкие силы: застрелили человека из племени аль-мували в Африне; обязались устранить угрозу безопасности в зоне патрулирования в Идлибе; разместили три новых поста наблюдения в Западном Идлибе; перекрыли доступ к питьевой воде для сирийцев на севере Хасаки; задержали восемь человек в кантоне Африн.

Провинция Дамаск

После того, как стало известно о первом случае заболевания коронавирусом в Сирии, правительство страны ввело новые ограничения с целью минимизировать угрозу распространения болезни. Была закрыта граница с Ливаном, в том числе и для граждан САР. На территорию Сирийской Арабской Республики (САР) смогут въехать только грузовики, водители которых обязаны пройти медосмотр. Также прекращено движение через пункт пропуска «Кассаб», который граничит с Турцией на севере Латакии.

Информационное агентство SANA News сообщало о приостановке публикации печатных изданий. До дальнейшего уведомления все СМИ обязаны работать в интернет формате.

Провинция Алеппо

Накануне в контролируемых протурецкими силами районах Алеппо прогремели сразу два взрыва. Первый случился в населенном пункте Аль-Баб и привел к ранению трех человек, в том числе двоих детей. Второй произошел в городе Африн. В установке обоих СВУ подозреваются члены курдской группировки «Силы освобождения Африна».

Между тем о себе заявили боевики формирования «Харакят аль-Интикам аль-Исламия» («Движение исламского возмездия»), созданного в прошлом году. Члены организации сообщили о намерении прибегнуть к новым вылазкам на позиции ВС Турции и их союзников, а также в районах, контролируемых сирийскими войсками. Twitter-канал (metesohtaoglu) передавал, что в составе «Харакят аль-Интикам аль-Исламии» действуют террористы Рабочей партии Курдистана (РПК) и Отрядов народной самообороны (YPG).

Произошло обострение напряженности между протурецкими силами и местными племенами в кантоне Африн. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал о том, что один из членов племени аль-мували был застрелен на КПП бандформирования «Лива аль-Хамза» у населенного пункта Аль-Басута. О возможных последствиях инцидента все еще ничего неизвестно.

В городах Бюльбюль и Маабетли на северо-западе региона протурецкими боевиками были взяты под стражу восемь человек, подозреваемых в пособничестве курдским террористам. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), обвинения против них были сфабрикованы.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) снова пережили нападения в восточной части Дейр-эз-Зора. Интернет-портал SOHR сообщал о вылазке неизвестного у поселения Баршам. Вооруженный ножом налетчик убил одного из курдских боевиков, после чего сам погиб под огнем другого члена SDF. Кроме того, вечером стало известно о взрыве у города Дибан, который обернулся гибелью двух членов SDF.

Медиапортал Halab Today TV сообщил о том, что был ужесточен контроль на пунктах пропуска, располагающихся на линии разграничения сил курдских бандгрупп и правительственных подразделений. Предполагается, что эти ограничения способствуют снижению угрозы распространения коронавируса.

Превентивные меры также были приняты в административном центре провинции. Так, волонтеры движения Сирийский арабский Красный Полумесяц занимались обработкой общественных зданий и объектов дезинфицирующим раствором.

Провинция Идлиб

Состоялось второе совместное патрулирование ВС Турции и российской военной полиции в рамках соглашения, подписанного по итогам московских переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом от 5 марта. Оно вновь прошло в сокращенном формате ввиду существующей угрозы нападений со стороны террористов, отказавшихся от соблюдения режима тишины с силами САР.

Обязательства по обеспечению безопасности в зоне патрулирования взяла на себя Турция. Как передавал российский Центр по примирению враждующих сторон, турецкие войска приступят к спецоперации в ближайшее время. Предполагается, что именно с этой целью на юг провинции к городу Ариха был переброшен турецкий военный конвой.

Стало известно, что на западе региона были установлены сразу три новых поста наблюдения ВС Турции. КПП были возведены у населенных пунктов Бдама, Ан-Наджия и Аз-Заиния, о чем сообщало информагентство Orient News.

Во второй половине дня поступали сведения о взаимных обстрелах между сирийскими войсками и боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Медиапортал Aleppo Media Center передавал, что противники обменивались ударами в горном районе Аз-Завия, а также неподалеку от города Серакиб.

Провинция Ракка

Фиксировались перестрелки на линии разграничения курдских боевиков и протурецких сил. Интернет-портал Masar Press Agency сообщал о том, что союзники Турции нанесли удары по району населенного пункта Айн-Исса, в результате чего были убиты как минимум три члена «Демократических сил Сирии» (SDF).

Стало известно о введении комендантского часа в городе Ракка, а также в нескольких городах соседней Хасаки. Информагентство Al Nour передавало, что курдские боевики патрулировали районы административного центра региона.

Провинция Хасака

В минувшие сутки около 600 тысяч жителей городов Хасака и Тель-Тамр и еще ряда населенных пунктов оказались без воды. Информационный портал SANA News возложил ответственность за случившееся на протурецких боевиков, под контролем которых находится станция водоснабжения «Алук», откуда осуществляется подача воды.

Поступали данные о вылетах ВВС западного альянса в северных районах провинции. Twitter-канал (HASAKH_NEWS) передавал, что вертолеты коалиции США были замечены над городом Тель-Брак, в районе которого ведется работа по расширению одной из американских военных баз.

Жители города Хирбет-Хамо в очередной раз перекрыли путь для проезда американского военного конвоя. Как сообщал на своей странице в Telegram военный источник (NovostiDamask), сирийцы отказались пропустить колонну с техникой США.

1 Организация запрещена на территории РФ.