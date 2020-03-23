Военный эксперт рассказал, почему Турция не способна ликвидировать боевиков в Идлибе

Столкнувшись с регулярными провокациями боевиков во время совместного российского-турецкого патрулирования трассы М4, Анкара пообещала начать военную операцию против террористических группировок, действующих в Идлибе. Способна ли Турция приструнить радикальных исламистов — Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Владимир Фитин.

По сообщению представителей российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, военнослужащие России и Турции провели сегодня второе совместное патрулирование участка стратегической трассы Латакия – Алеппо (М4) в Идлибе.

Согласно заявлению сотрудников ЦПВС, маршрут совместного патрулирования вновь был сокращен в целях безопасности военнослужащих. Несмотря на договоренности, достигнутые 5 марта в Москве, Турция так и не смогла обеспечить выполнение взятых на себя обязательств и обеспечить безопасное движение по трассе М4.

Минобороны России обратило внимание, что для выполнения соглашений на фоне систематических провокаций боевиков Турция взяла на себя обязательство провести операцию по нейтрализации боевиков радикальных вооруженных группировок.

Насколько возможна военная операция Турции против радикальных исламистов, а также выполнит ли Анкара свои обязательства, в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

Плохая репутация

По словам собеседника ФАН, практика последних полутора лет показывает, что Турция ни разу не выполнила свои обещания. В частности, Анкара так и не отодвинула от линии соприкосновения сторон даже очевидных террористов, которые там находятся. Ничего не сделано и для разделения радикальных исламистов от так называемой умеренной оппозиции.

«Перемирие удалось заключить, но, чтобы продолжить дальнейшее налаживание приемлемой ситуации в Идлибе, Турция должна сделать какие-то шаги. И прежде всего, не допустить блокирования со стороны террористов трассы М4, что уже неоднократно происходило. Также нужно прекратить продолжающиеся провокации со стороны боевиков, которые происходят несмотря на договоренности 5 марта», — замечает Владимир Фитин.

Боевики и Турция повязаны

Федеральное агентство новостей неоднократно обращало внимание, что Турция оказывает финансовую и иную помощь вооруженным группировкам в Идлибе. На фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии в феврале, вооруженные силы Турции и вовсе принимали участие в боевых столкновениях на стороне боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра1, запрещенная в РФ), несмотря на их признанный статус террористической организации.

По словам эксперта Российского института стратегических исследований, в Идлибе сложилась такая ситуация, что все вооруженные группировки имеют тесную связь с Турцией, хотят они этого или нет.

«Боевики независимо от их принадлежности к более радикальным или менее — все они получают снабжение, амуницию, боеприпасы и продовольствие только через Турцию. Поэтому Анкара для них крайне важна. Так что сильно противостоять, и тем более предпринимать против турецких вооруженных сил какие-то действия, для них смерти подобно», — отмечает Владимир Фитин.

Турция не будет бить по «своим»

Как считает собеседник ФАН, в текущих условиях трудно представить, что Турция начнет военные действия против своих «подчиненных».

«Трудно представить какие-то действия со стороны Турции против ее же прокси даже в теории. А вот относительно уже призванных международных сообществом террористов, как тех же боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» – какие-то телодвижения со стороны Анкары могут быть. И то, особо не верится в серьезные намерения Турции изменить свою позицию здесь и реально вступить в боевые столкновения с этой группировкой, которая достаточно сильна. Какие-то решения турецкая сторона может предпринять, но маловероятно, что ей удастся разоружить и вытеснить боевиков в ближайшее время», — замечает собеседник ФАН.

Власти Сирии не должны оставаться безучастными

Возобновление Сирийской арабской армией (САА) военной операции «Заря в Идлибе» в начале этого года было обусловлено регулярными провокациями со стороны боевиков, а также отказом Турции соблюдать свои обязательства, согласно сочинским соглашениям 2018 года.

Как считает собеседник ФАН, в случае очередного невыполнения Анкарой своих обязательств, сирийской армии стоит возобновить «Зарю в Идлибе».

«Все, как и было раньше, поэтому, если продолжится невыполнение или если интенсивность провокаций и ударов со стороны боевиков усилится, неизбежно последует возобновление наступления сирийской армии на позиции вооруженных группировок», — заключил Владимир Фитин.

1 Организация запрещена на территории РФ.