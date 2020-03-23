Россиянин с коронавирусом находится на Кубе в критическом состоянии

Гавана, 23 марта. На Кубе у россиянина диагностировали коронавирус, сейчас он находится в критическом, но стабильном состоянии, сообщает газета Prensa Latina со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, в воскресенье на Кубе возросло число положительных случаев COVID-19 с подтверждением заболевания у трех кубинцев, одного россиянина и француза. В общей сложности число пациентов с новым типом коронавируса на Кубе достигло 40.

«Один из заболевших — это россиянин 45 лет, который прибыл через Францию 12 марта и находится в критически-стабильном состоянии», — сообщает газета.

Ранее в понедельник стало известно, что советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона информировал российских туроператоров о том, что все их клиенты должны быть эвакуированы с Кубы до 24 марта. Страна закрыта на въезд с 24 марта по 30 апреля, но сроки могут быть продлены.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил в понедельник, что COVID-2019 стал распространяться быстрее, передает «Газета.ру». По его словам, первые 100 тыс.человек заразились коронавирусом за 67 дней, следующие 100 тыс. за 11 дней и дальнейшие 100 тыс. за 4 дня.

На данный момент в мире заразились 360 674 человека, вылечились 100 658, умерли 15 491, передает RT. Гебрейесус также добавил, что в настоящий момент нет медицинских препаратов, которые были бы признаны эффективными против коронавируса.