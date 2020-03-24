Жителей Италии поразила помощь России в борьбе с коронавирусом

Итальянцы горячо приветствуют помощь, которую Россия оказывает их стране в борьбе с коронавирусом. Корреспондент Федерального агентства новостей собрал мнения нескольких жителей Италии о гуманитарном десанте российских военных медиков, прибывших 23 марта на авиабазу «Пратика-ди-Маре» бортами Минобороны РФ. Ни один из респондентов ФАН не высказал по этому поводу ни слова недовольства.

Политик и журналист, бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза в момент звонка нашего корреспондента находился в Риме. Он рассказал, что рядовые итальянцы оценивают помощь от России очень позитивно, однако на официальном уровне до сих пор чувствуется некоторая сдержанность.

«Простые жители реагируют на прибытие русских крайне положительно, — подтвердил Кьеза. — О том, что Россия решила оказать нам помощь, на всю страну рассказало итальянское телевидение. Газеты также написали про дружественный жест Москвы, пусть и не на первых полосах. Такое замолчать не удалось бы, тем более что люди и так все видят».

Однако на официальном уровне пока маловато реакции, констатировал экс-депутат Европарламента.

«Президент нашей республики (Серджо Маттарелла. — Прим. ФАН), видимо, не придал этому большого значения. Я бы на его месте реагировал более энергично, — подчеркнул Кьеза. — Пока ничего подобного не видно, но может быть, еще что-то будет сказано».

Тем временем итальянцы, похоже, прислушались к увещеваниям властей: улицы заметно опустели, добавил политик.

«Многие, в том числе я, удивляются, насколько дисциплинированно восприняли люди призыв властей. Приняты очень жесткие меры, это практически отмена правового государства, все привычных норм! — отметил Кьеза. — Все понимают при этом, какой большой удар нанесен по итальянской экономике, ведь все предприятия, рестораны, магазины, кинотеатры — все публичные места закрыты. Я сейчас нахожусь на улице — машины проезжают очень редко. Автобусы ходят, но все без людей!»

Другой собеседник ФАН, журналист Витторио Никола Ранджелони, хоть сам сегодня и не на родине, однако в курсе настроений в итальянском обществе. Он обратил внимание, что помощь его соотечественникам оказала страна, от которой этого меньше всего ждали, в то время как Евросоюз и США проявили себя далеко не с лучшей стороны.

«В этот сложный для Италии период Европейский союз показал свое истинное лицо: это коалиция эгоизма, которая рушится перед первыми трудностями, — возмущается Ранджелони. — Соединенные Штаты, которые были готовы отправить 20 тысяч человек в Европу для проведения военных учений Defender Europe 2020, сначала увезли из Италии 500 тысяч тестов на коронавирус, а потом просто отвернулись от нас».

По словам журналиста, лишь после отправки российской помощи американцы удосужились перебросить с немецкой авиабазы «Рамштайн» на итальянскую базу «Авиано» полевой госпиталь ERPSS. Но этого, конечно, мало.

«Помощь Российской Федерации — это в первую очередь знак надежды, проблеск света в столь мрачный период для моей страны, — добавил Ранджелони. — Типичная западная риторика про гуманизм и солидарность так и осталась красивыми словами, безо всякой конкретики. Тогда как русские, которых западная пресса годами изображала под видом всемирной угрозы и причины всех проблем на планете, организовали для Италии колоссальную помощь в течение 24 часов».

Россия, не прося ничего взамен, помогает стране, которая сама ввела против нее жесткие санкции, отметил журналист.

«Почему русские так поступили? Видимо, они сделали как было надо! Уже несколько тысяч итальянцев, пораженных поступком России, поблагодарили ее в социальных сетях, на официальных страницах Минобороны и посольства, — рассказал Ранджелони. — Западная пропаганда обычно пытается выставить русских в плохом свете, но на этот раз она провалилась, ведь никто другой не сделал ничего подобного в таких масштабах. Я уверен, что итальянцы не забудут о помощи со стороны Москвы».

В этом с журналистом солидарен житель городка Читтаделла недалеко от Венеции Андреа Сорато, активный сторонник выхода своей страны из НАТО и ЕС.

«Как итальянец я очень благодарен за братскую помощь, оказанную Россией, так же, как я признателен Китаю и Кубе. Уверен, что итальянский народ не забудет, кто помог ему в трудную минуту, а кто, как США и Евросоюз, создал серьезные проблемы», — заявил он в интервью ФАН.

Жительница ломбардийского Варезе Наталья Давкова, с которой также пообщался наш корреспондент, отметила, что Италия уже давно испытывает огромные проблемы в сфере здравоохранения. Именно этот факт, а не собственно коронавирус, зачастую становится причиной гибели людей, считает она.

«Я, как и очень многие люди здесь, рады помощи России, потому что сама Италия не справится, ее система здравоохранения разрушена, — констатировала Давкова. — По-моему, умирают больше не от коронавируса, а от несвоевременной помощи. Надежда — на Россию».

Жительница калабрийского городка Требизачче Марина Губанова также подтвердила ФАН, что итальянцы крайне положительно оценивают гуманитарный десант из России.

«Очень нужная помощь! Остро не хватает всего: начиная от медицинского персонала и кончая дезинфицирующими средствами, — рассказала Марина. — Хотелось бы одного — чтобы и в России не чувствовалась нехватка необходимого в борьбе с коронавирусом!»

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения объявила о перерастании COVID-19 в пандемию еще 11 марта — к тому времени случаи заболевания были зафиксированы практически во всех странах мира. Однако в Италии сложилась особенно тяжелая ситуация: каждые сутки от коронавируса в этой средиземноморской стране погибает по несколько сот человек.

К данному моменту в Италии было зафиксировано 59 138 случаев заражения, из которых выздоровели 7024 человека. Скончались 5476 заболевших, из них 651 человек умер за последние сутки. Тысячи людей находятся в реанимации.

При этом многие итальянцы до сих пор не готовы сидеть по домам, несмотря на жесткие карантинные меры, а местные власти зачастую потворствуют нарушителям. Из-за этого в некоторые города страны, по словам очевидцев, даже были введены войска — силой загонять горожан в их собственные жилища.

21 марта президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте предложил оказать всемерную и оперативную помощь в борьбе с коронавирусом. 23 марта девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ доставили на Апеннинский полуостров около ста российских специалистов, включая военных вирусологов, эпидемиологов и военнослужащих Войск РХБЗ, а также технику и имущество. Самолеты со стикерами «Из России с любовью» приземлились на авиабазу «Пратика-ди-Маре» в 30 километрах от Рима.