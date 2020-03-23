Глава ВОЗ оценил ситуацию с распространением коронавируса

Женева, 23 марта. Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире набирают обороты. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Пандемия набирает обороты. В ВОЗ поступили сообщения о 300 тысячах случаев заражения коронавирусом. Пандемия ускоряется», — пояснил Гебрейесус.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 292 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 15 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

На территории России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 17 человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты выражают уверенность, что США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.