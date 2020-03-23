Сирия, 23 марта. Не менее двух курдских боевиков погибли в результате взрыва у города Дибан в Дейр-эз-Зоре. В Ракке был объявлен комендантский час. Три члена SDF**** были убиты под огнем протурецких боевиков у города Айн-Исса на севере САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили новый этап восстановительных работ в провинциях Дамаск, Хама, Эль-Кунейтра и Дейр-эз-Зор.

Курдские вооруженные группировки: лишились двух боевиков в результате взрыва вблизи города Дибан юго-восточнее Дейр-эз-Зора; объявили комендантский час в Ракке; закрыли десятки магазинов в провинции Дейр-эз-Зор.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва на северо-востоке иракской провинции Дияла.

ВС Турции и протурецкие силы: нанесли удары по району города Айн-Исса в северной части Ракки.

Провинция Дамаск

Российский Центр по примирению враждующих сторон опубликовал новую информацию о ходе восстановительных работ в зачищенных от террористов районах страны. Стало известно, что за сутки правительственным силам удалось завершить реконструкцию трех жилых домов, два из которых находились в Дамаске и один — в Хаме. Также была отремонтирована школа в населенном пункте Эль-Абд в Дейр-эз-Зоре. Кроме того, была проведена оценка состояния инфраструктуры и социально значимых объектов в поселении Бокката в Эль-Кунейтре и в городе Абу-Кемаль в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Al Nour сообщил о новой вылазке неизвестных в контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах провинции. Сработало СВУ, которое было заложено на пути следования курдских боевиков вблизи города Дибан к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. В результате взрыва как минимум два члена SDF погибли, еще несколько получили ранения.

Появилась информация о том, что «демократические силы» распорядились о закрытии десятков магазинов и оштрафовали их владельцев за несоблюдение мер безопасности, введенных в условиях пандемии коронавируса. О месте случившегося не сообщается.

Провинция Ракка

На севере региона произошли новые стычки между протурецкими формированиями и курдскими бандгруппами. Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что «Сирийская национальная армия» открыла огонь по окрестностям города Айн-Исса, который находится у магистрали М-4. По предварительным данным, в результате обстрела были убиты три члена «Демократических сил Сирии» (SDF). О том, что послужило поводом для начала вооруженного противостояния, пока неизвестно. Напомним, в октябре прошлого года в рамках меморандума о взаимопонимании между Турцией и РФ на участке между Тель-Абьядом и Рас аль-Айном была сформирована безопасная зона глубиной в 32 километра. Тем не менее на линии разграничения сил до сих пор время от времени наблюдаются столкновения.

Как и в Хасаке, в Ракке был объявлен комендантский час. Как передает интернет-портал Al Nour, «демократические силы» направили патрули в административный центр провинции, чтобы следить за его соблюдением.

Ирак

Военный источник в сети Twitter (drghassanben) сообщает о взрыве на северо-востоке провинции Дияла. СВУ было активировано в момент проезда патрульных иракской армии, в результате чего погиб один из военнослужащих правительственных сил, еще двое получили ранения. Более подробной информации о случившемся не поступало. Предполагается, что ответственность за организацию взрыва лежит на террористах «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Напомним, о полной зачистке территорий страны от ИГИЛ1 бывший премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявлял еще в конце 2017 года, однако подпольные группы террористов все еще представляют угрозу для стабилизации мирной жизни в Иракской Республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.