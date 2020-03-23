حصاد اخبار ليبيا ، 23 مارس: الجيش الوطني الليبي قتل زعيم جماعة فرقة الحمزة ، عشرات جثث المرتزقة السوريين والأتراك في قاعدة معيتيقة الجوية.

حصاد اخبار ليبيا ، 23 مارس: أفاد الجيش الوطني الليبي بتصفية زعيم المجموعة السورية الحمزة، الذي اختطف ونقل المسلحين السوريين إلى ليبيا ، ولا يزال مسلحو حكومة الوفاق الوطني والجيش التركي يعانون خسائر فادحة ، وأكثر من 50 جثة في قاعدة معيتيقة الجوية لحكومة الوفاق الوطني.

الجيش الوطني الليبي يصفي قائد المجموعة السورية فرقة الحمزة

قام الجيش الوطني الليبي بتصفية أبو حسين هنداوي قائد مجموعة فرقة الحمزة. هذا التشكيل هو جزء من ما يسمى بالجيش الوطني السوري ، التابع لتركيا وبرعايتها. يوم الاثنين 23 مارس ، ذكرت تقارير روداو.

من المعروف أن المرتزق قامو بدور نشط في أسر عفرين السورية. بعد ذلك ، وبدعم تركي ، تم نقله إلى ليبيا للمشاركة في المعارك ضد الجيش الوطني الليبي إلى جانب ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني. علاوة على ذلك ، كان الهنداوي متورطًا شخصيًا في نقل المسلحين إلى ليبيا من سوريا. يشار إلى أن المرتزق قتل في 21 مارس على يد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ، وتم نقل بقايا الجهادي إلى عفرين.

فرقة الحمزة ، كما تعلمون ، هي جزء من الفيلق الثاني من ما يسمى بالجيش الوطني السوري ، الذي يتألف رتبه بشكل أساسي من إرهابيين سوريين وعصابات مؤيدة لتركيا. وتقوم أنقرة بنشاط بتجنيد مقاتلين من هذه الجماعات للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب حكومة الوفاق الوطني. وتساعد الولايات المتحدة و تركيا مجموعة فرقة الحمزة بتزويد المسلحين بالأسلحة والذخيرة وتنظيم معسكرات تدريب لهم. المجموعة على صلة وثيقة بإرهابيي جبهة النصرة (المحظورة في روسيا). حارب مقاتلو فرقة الحمزة بشراسة ضد جيش دمشق الرسمي ، كما شاركوا في اختطاف وتعذيب الناس.

موت الجنود الأتراك في ليبيا كان نتيجة طبيعية لنقل القوات الى هناك.

ورفضت قيادة ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي أخذ المعدات المفقودة وجثث المسلحين الذين قتلوا أثناء محاولتهم اختراق الخط الأمامي في عين زارة. المحلل السياسي أندريه كوشكين ، في تعليقه على ما حدث ، أشار إلى أن تركيا تعاني من خسائر بسبب التدخل في الأزمة داخل ليبيا.

ابلغ الجيش الوطني الليبي ليلة 22 مارس أنه في عين زارة هاجمهم إرهابيون من حكومة الوفاق الوطني و الجيش التركي. تم صد الهجوم ، وقتل الجيش الوطني الليبي 19 مهاجمًا. تمت دعوة مسلحي حكومة الوفاق الوطني لدفن القتلى ، وكذلك اخذ العربة المدرعة المفقودة ، لكن المسلحين رفضوا ذلك ، قائلين إن ذلك لم يكن خسارتهم. لجأ الجيش الوطني الليبي إلى الهلال الأحمر والصليب الأحمر لحثهما على أخذ الجثث.

وفقا لرئيس قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع في الجامعة الروسية للاقتصاد ج. ف. بليخانوف، عضو رابطة العلماء السياسيين العسكريين أندريه كوشكين ، سيتم تفسير الحادث في عين زارة من قبل الغرب وتركيا بطريقتهم الخاصة لخلق الخلفية المعلومات التي يحتاجونها.

وقال "الآن يستمر نقل المسلحين من سوريا إلى ليبيا ، وهذا بقيادة تركيا ، هذا هو سبب وجود الجنود الأتراك في ليبيا ، كان هناك أيضًا قوات خاصة تركية. بالطبع ،كل هذا يتطلب التحقق ؛ كل منهم سوف يفسر هذه المعلومات بطريقته الخاصة. أعني تركيا والدول الغربية الأخرى. واليوم نرى أن القوات العميلة التي أنشأتها تركيا ، والتي تتواجد في منطقة التصعيد بإدلب ، <...> يتم نقلها إلى ليبيا لحل نفس المشاكل ".

وأكد الخبير أن تدخل تركيا المنتظم في الشؤون الليبية كان خسارة أخرى بين الوحدة العسكرية. وأشار إلى أن أنقرة يمكن أن تقدم ما حدث صراع مع الإرهابيين ، مما يعني أنها ستحاول استخدام ذلك لتعزيز وجودها في ليبيا.

و أضاف المحاور لوكالة الأنباء الفدرالية "واليوم ، تشارك هذه القوات في الاشتباكات ونتيجة لذلك ، تتكبد خسائر. وأنا على يقين من أن لتركيا مصالح معينة: فهي تود أن تظهر حقيقة أن هناك إرهابيين ، وأنهم بحاجة إلى محاربتهم واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم."

هناك أكثر من 50 جثة من المرتزقة السوريين والجنود الأتراك في قاعدة معيتيقة الجوية لحكومة الوفاق الوطني

قال أحد مستخدمي تويتر إن أكثر من 50 جثة للمرتزقة السوريين والجيش التركي في قاعدة معيتيقة الجوية التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني.

يشار إلى أن الجثث تعود للمرتزقة والجنود الذين شاركوا قبل أيام في الاشتباكات في منطقة عين زارة.

وفي وقت سابق ، أفاد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن مسلحين من حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة التركية فقدوا 19 شخصًا وعدة مركبات قتال للمشاة خلال محاولة اختراق خط الجبهة في عين زارة. وأعلن ممثل الجيش الوطني الليبي استعداده لنقل معدات وجثث القتلى التي تم الاستيلاء عليها ، لكن حكومات الموافقة الوطني رفضت ذلك ، قائلة إن المعدات تخص تركيا ،وكذلك الجنود القتلى.