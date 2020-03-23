Ответственность за распространение фейков о коронавирусе в РФ могут ужесточить до уголовной

Москва, 23 марта. Ответственность за фейки в период пандемии коронавируса может быть ужесточена вплоть до уголовной, заявил журналистам председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сенатор подчеркнул, что общественная опасность от распространения фейков на фоне борьбы с коронавирусом возрастает, передает РИА Новости.

«Ответственность злостных нарушителей закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений может быть увеличена вплоть до введения мер уголовной ответственности», — заявил Клишас.

Ранее сообщалось, что некоторые представители российской либеральной общественности, а также либеральные СМИ активно распространяют недостоверную информацию о коронавирусе, пытаясь посеять панику в России. Распространением фейков о COVID-19 активно занимаются беглый олигарх Михаил Ходорковский и блогер Алексей Навальный. Кроме того, к этой деятельности причастны сайт радио «Эхо Москвы» и «МБХ Медиа», которое спонсирует Ходорковский.

В понедельник Следственный комитет РФ начал проверку в отношении вышеуказанных лиц и СМИ по факту распространения фейковой информации о коронавирусе. Позднее пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что российские СМИ и соцсети удалили недостоверные публикации об эпидемии коронавируса. В ведомстве уточнили, что требование Генпрокуратуры РФ исполнили все ресурсы, кроме YouTube и Instagram.