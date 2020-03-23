Боня появилась на вечеринке экс-возлюбленного в платье с глубоким декольте

Москва, 23 марта. Известная телеведущая Виктория Боня не смогла пропустить вечеринку по случаю дня рождения ее бывшего возлюбленного Алекса Смерфита и появилась на ней в шикарном наряде.

По словам звезды реалити-шоу «Дом-2», сыну ирландского миллиардера исполнилось 35 лет. По такому случаю Смерфит устроил грандиозное гуляние на Лазурном берегу.

На вечеринку Боня пришла в черном облегающем платье с блестками и глубоким декольте. Образ завершили аксессуары, собранные в пучок волосы и неброский макияж.

«Появился повод нарядиться. Алексу сегодня 35 лет. Считаю, что такую круглую дату нужно обязательно отметить», — поделилась она с подписчиками в Instagram.

Боня и Смерфит познакомились в Москве в 2010 году. Пара состояла в незарегистрированном браке, у них родилась дочь Анджелина Летиция. Знаменитости расстались в 2017 году, но сохранили теплые отношения ради общего ребенка.

Девочке 17 марта исполнилось восемь лет, она живет во Франции. Боня, несмотря на введенный в стране карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции, не смогла пропустить такое событие и приехала повидать Анджелину. Дочери она привезла из России дорогой торт.

Боня недавно призналась, что экс-возлюбленный стыдился ее общества, например, когда пара ужинала в ресторане. Они даже нередко ругались из-за довольно необычного повода — симпатии звезды к птицам.