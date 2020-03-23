Известные россияне рассказали, как победить COVID-19

Москва, 23 марта. Известные артисты, спортсмены и блогеры записали видеобращение, в котором рассказали, как уберечься от коронавируса.

Народный артист России Сергей Безруков и телеведущая Екатерина Стриженова призвали соотечественников не пускать все на самотек. Лучше обезопасить себя и своих близких, подумать об окружающих людях и уйти на домашний карантин.

«Послушайте хорошую музыку, лекцию, концерт. Побудьте друг с другом», — сказала Стриженова, ее слова передает телеканал «360».

Даже дома можно найти дело по душе: почитать книгу, посмотреть фильм, начать учить иностранный язык. Ведь самоизоляция — это не тюрьма, это время, чтобы подумать о жизни, спокойно выдохнуть и расслабиться. Главное в этой ситуации не унывать и не паниковать.

«Читайте, смотрите фильмы и, главное, не паникуйте. Всем удачи и здоровья!» — пожелал Безруков.

Артисты советуют укреплять иммунитет и верить в лучшее. Нужно использовать антисептики, следить за личной гигиеной, носить медицинскую маску.

«Баня, зарядка, спорт - это укрепит иммунитет», — добавил депутат Госдумы Николай Валуев. «Остановим вирус под Москвой», — призвал доктор Кирилл Маслиев.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых жителей столицы оставаться дома. Он напомнил, что они входят в группу риска по COVID-19. У пожилых пациентов чаще всего болезнь протекает в тяжелой форме.

В Подмосковье также ввели дополнительные меры по защите населения от коронавируса, в том числе отмену льготного проезда в общественном транспорте для школьников. Это необходимо, чтобы школьники на каникулах не пользовались транспортом, где риск заражения намного выше, чем в других местах.