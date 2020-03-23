Тунис объявил об использовании военных для контроля за карантином из-за коронавируса

Тунис, 23 марта. Правительство Туниса сообщило, что соблюдение карантина, введенного на фоне эпидемии COVID-19, будет обеспечивать при помощи вооруженных сил. Заявление на эту тему в понедельник, 23 марта, сделал президент страны Каис Саид.

«ВС будут размещены на всей территории наряду с усилением патрулирования и созданием контрольно-пропускных пунктов», — сообщил глава государства.

В пояснительной части указывается, что улицы всех городов будут патрулировать военные, обеспечивающие реализацию карантинных мер и следящие за общественным порядком. Жителям страны разрешено выходить на улицу только при необходимости покупки продуктов и предметов первой необходимости. Сейчас в Тунисе подтверждено 89 случаев заражения новым типом коронавируса. Власти страны объявили о введении повсеместного карантина, опасаясь эпидемии.