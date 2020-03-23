Защита суверенитета и приоритет Конституции РФ стали еще актуальнее

Вспыхнувшая эпидемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис дестабилизировали ситуацию во многих странах, включая Россию. Очевидно, что повышенная уязвимость РФ в сложившихся условиях увеличит попытки Запада и США воспользоваться ситуацией и начать диктовать нам свои условия. Кроме того, с большой долей вероятности это возродит желание «дружественных» государств претендовать на российские территории.

Для того, чтобы найти подтверждение этих слов, достаточно заглянуть в иностранную прессу. Так, польская газета Gazeta Wyborcza сообщает, что на фоне распространения коронавируса в страну вернулись настроения по захвату Калининградской области. В качестве одного из аргументов журналисты приводят довод о неспособности России помочь гражданам своего эксклава. Ту же позицию разделяют и комментаторы материала: самые активные из них предлагают калининградцам отречься от Родины, проведя референдум о присоединении к Польше. По обновленной конституции сама такая идея уже будет незаконной.

Поправка в конституцию, провозглашающая запрет на отчуждение российских территорий, становится актуальной как никогда. Она призвана защитить Россию как сейчас, в условиях мирового кризиса, так и в будущем — когда страна справится с нагрянувшими трудностями и вступит в новую эру развития.

Однако призванная погасить желание Европы и США «отхватить» себе кусок России поправка не ограждает страну от навязывания чуждых ей ценностей и решений. Если учесть тенденцию мировой политики последних лет, которая сводится к поиску «крайних» (и этой «крайней» всегда выступает РФ), то вопрос отстаивания Россией собственного мнения на международной арене становится краеугольным.

Где гарантия того, что Запад и США, которые ранее обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы и в процесс выхода Великобритании из Евросоюза, не обвинят нас в распространении коронавируса? Ведь информацию об эффективных мерах российского правительства, которые позволили не пойти по сценарию Италии и Германии, очень легко исказить и подать двусмысленно. А руки сегодня у стран НАТО уже развязаны: введенное в них чрезвычайное положение позволяет в том числе отдавать чуть ли не любые приказы войскам.

Кроме того, в ситуации с эпидемией коронавируса европейские страны рискуют прислушаться к по-настоящему некомпетентным мнениям, примером коих является заявление Великобритании. Так, ранее главный научный советник правительства Соединенного Королевства Патрик Валланс призвал англичан как можно скорее заразиться коронавирусом. По его мнению, это поможет выработать у населения «стадный иммунитет». Что если его совет будет принят, и не только в Британии? Не станет ли такой вариант обязательной нормой в других странах Европы? Самое время спросить себя: а нам это надо?

Тем актуальнее становятся предложенное обновление конституции. Поправка, провозглашающая приоритет основного закона над международным правом, в сложившейся ситуации ни больше ни меньше спасет миллионы российских судеб. Какими бы причудливыми ни были заявления Запада о способах справиться с эпидемией, Россия будет ориентироваться только на комфорт и безопасность своих людей, ведь в конституции закрепят право граждан на качественную и доступную медицинскую помощь.

Напомним, что конституцию также предложено дополнить статьей о недопустимости фальсификации истории России. Среди социальных поправок — индексация пенсий не реже одного раза в год, гарантии трудящимся, поддержка семей с детьми и так далее. Решить судьбу основного закона страны предстоит самим гражданам России на общероссийском голосовании.