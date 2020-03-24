Сирия, 24 марта. Турция перебросила модульные здания на север Хасаки. ИГ1* заявило о нападении на штаб разведки SDF**** вблизи города Хаджин на юго-востоке САР. Тела двух членов NDF****** были обнаружены в пустыне Бадия аш-Шам в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по укрепрайонам «Хайят Тахрир аш-Шам» на западе Идлиба.

«Исламское государство»1: совершило нападение на штаб разведки курдских боевиков у города Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора; подозревается в убийстве двух ополченцев в пустыне Бадия аш-Шам западнее Меядина; заявило о проведении вылазки на северо-востоке провинции Дияла в Ираке.

ВС Турции и протурецкие силы: перебросили модульные здания на север Хасаки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» организовали нападение на позиции «Демократических сил Сирии» (SDF) на юго-востоке провинции. Как утверждают связанные с ИГИЛ1 медиаресурсы, боевики нанесли ракетные удары по штабу разведки курдских вооруженных формирований, располагавшемуся неподалеку от города Хаджин. О потерях в рядах SDF или возможных жертвах среди мирных жителей пока ничего неизвестно. Напомним, на занимаемой «Демократическими силами Сирии» территории широко распространена деятельность так называемых спящих ячеек ИГИЛ. Более того, в ряде населенных пунктов террористы свободно взимают налоги с населения.

Между тем в пустыне Бадия аш-Шам к западу от Меядина были найдены тела двух бойцов проправительственного формирования «Национальные силы обороны» (NDF). Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал о том, что контакт с ополченцами был потерян еще в минувшую пятницу. Предполагается, что к их убийству имеют отношение члены подпольных групп ИГИЛ, которые координируют работу с силами международной коалиции США, базирующимися в районе Ат-Танфа.

Провинция Идлиб

Вновь отмечаются вооруженные столкновения между правительственными войсками и террористами в районе административной границы провинций Идлиб, Латакия и Хама. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (BGarattini), противоборствующие стороны ведут перестрелки в районе населенных пунктов Аз-Зияра и Ас-Сирмания. Как известно, в этом районе базируются члены таких группировок как «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ), которые не перестают нарушать действующий на линии разграничения сил с САА режим прекращения огня.

Провинция Хасака

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что в северные районы провинции, находящиеся под контролем союзных Турции формирований, были переброшены сборные помещения для строительства новых опорных пунктов. Модульные конструкции были ввезены через границу в районе деревни Ас-Суккария, после чего направились в сторону поселения Ум-Ушба. Как известно, приграничные районы на севере САР перешли под контроль союзников Турции в ходе операции «Источник мира», проводившейся осенью прошлого года.

Ирак

Появились уточненные сведения о вылазке террористов «Исламского государства» в северо-восточной части провинции, о которой стало известно еще накануне. Как передает Twitter-канал (jacksanders1965), боевики террористической группировки, осуществляющие подпольную деятельность, подорвали СВУ на маршруте следования иракских военнослужащих, а затем открыли по ним огонь из снайперских винтовок. Связанные с ИГ источники утверждают, что нападение привело к гибели или ранению не менее шести солдат правительственных подразделений. Однако официальные новостные порталы эту информацию пока не подтверждали.

1 Организация запрещена на территории РФ.