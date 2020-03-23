Россельхознадзор временно приостановил экспорт всех видов круп

Москва, 23 марта. Власти РФ ввели временные ограничения на экспорт всех видов круп на фоне распространения коронавируса. Об этом говорится в письме замглавы Россельхознадзора Юлии Швабаускене территориальным представительствам ведомства.

«С 20 марта 2020 года сроком на десять дней вводится временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий», — говорится в письме.

Решение о продлении или отмене ограничения будет принято рабочей группой Госсовета по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных коронавирусом во всем мире достигает 292 тысяч человек. Заболевание унесло жизни коронавируса более 15 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

В России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 17 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском Ухани.