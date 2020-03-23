Школы Ленобласти переходят на дистанционное обучение. ФАН-ТВ

Школьную парту скоро сменит домашний стол, классную доску — монитор компьютера, а сам учебный класс переместится в дома учеников. С 30 марта школы Ленинградской области перейдут на дистанционное обучение. Насчет учебных заведений Петербурга — решение пока не принято. Однако они также готовятся к новому формату работы.

«У нас сейчас происходит процесс обучения учителей — как вести онлайн-уроки на всю аудиторию. Мы ставим для себя сверхзадачу — поскольку детей высадили на карантин, они должны на нем сидеть, это значит, что мы должны смотреть на их личики. С 9 до 15 часов они должны сидеть дома. Мы за это отвечаем. Мы взяли на себя эту ответственность», — поясняет директор президентского ФМЛ №239 Максим Пратусевич.

Как прозвучало на конференции, уроки при дистанционном обучении будут сокращены, расписание скорректировано, чтобы у детей не было большой нагрузки на глаза. Сама форма такого обучения в Северной столице — не новинка, отмечают эксперты. Существуют специальные учреждения повышения квалификации учителей. Однако такого массового, пусть и временного перехода на дистанционное обучение в Петербурге еще не было.

«Очень важно воспринимать это никак катастрофу, а как вызов системе образования, вызов каждому учителю, вызов каждой семье — а готова ли она к той форме получения образования?! Эта ситуация покажет каждой образовательной организации, руководителю, педагогу, семье и ученику, насколько он способен в современных условиях получать образование различными методами, а не только в рамках классно-урочной системы», — отметил директор Санкт-Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий Александр Феодосов.

Онлайн-обучение введено и для студентов Петербурга.

«Наша система позволяет оперативно реагировать на вызовы, которые стоят перед нами, корректировать программу, чтобы в целом студент получил весь объем данных в установленные сроки. Мы используем все методы общения со студентами: через информационную среду, через личные кабинеты, ведутся онлайн-лекции, высылаются задания. Проводятся конференции через Skype, семинары, и некоторые лабораторные работы тоже можно проводить дистанционно», — рассказывает проректор Балтийского государственного технического университета «Военмех» Марат Гогуадзе.

Скажется ли дистанционное обучение на качестве образования учащихся — зависит, прежде всего, от них самих, уверенны педагоги. Планируется, что школы Ленобласти будут работать в таком режиме до 12 апреля.