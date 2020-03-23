Суррогатная мать родила вдове Малашенко дочь

Москва, 23 марта. Вдова Игоря Малашенко Божена Рынска стала матерью. Об этом пишет Telegram-канал «НеМалахов».

«Суррогатная мать родила дочь Божене Рынске. О малышке она рассказала изданию Hello! Говорят, первые фото младенца на руках мамы тоже имеются», — говорится в публикации.

В онлайн-версии журнала о звездах интервью с новоиспеченной матерью пока нет. Как уточнила в Instagram сама Рынска, которая 12 марта участвовала в большой съемке для Hello!, номер выйдет в продажу 30 марта. Вероятно, одновременно с ним будет опубликована беседа.

Портал «Дни.ру» напоминает, что Рынска объявила о пополнении в августе прошлого года. Тогда же она призналась, что ребенка вынашивает суррогатная мать.

Изначально 45-летняя вдова хотела забеременеть с помощью процедуры ЭКО, использовав замороженные сперматозоиды Малашенко, но была вынуждена отказаться по состоянию здоровья.

Еще не родившуюся девочку Рынска неоднократно называла «Евгенией Игоревной», изменила ли она имя после рождения малышки, не известно. Вдова делилась, что тяжело переживает смерть супруга, и порой ее настигают «ужасные, смертоносные» приступы. Она говорила, что продолжает жить ради ребенка.

Игорь Малашенко и Божена Рынска с 2011 года состояли в гражданском браке и оформили отношения не так давно. Однако после этого пара просуществовала недолго: медиаменеджера не стало в конце февраля 2019 года, ему было 64. Малашенко похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. У него остались две дочери от предыдущего брака с историком искусства Еленой Пивоваровой.