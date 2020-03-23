Опубликован первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Киев, 23 марта. Украинская студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Он появился в официальной группе проекта в Facebook.

Студия не просто показала скриншот, но и обрадовала фанатов заявлением, касающимся долгожданной игры. Компания поздравила геймеров с годовщиной выхода «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля».

«Вы изменились, став настоящими сталкерами. Вы сделали этот день навсегда особенным», — говорится в сообщении.

Разработчики отметили, что S.T.A.L.K.E.R. 2 — самый амбициозный и масштабный проект студии на данный момент.

Не забыли в GSC Game World и о пандемии коронавируса в мире. Они заметили, что многие геймеры вынуждены находиться на карантине из-за быстрого распространения инфекции, которая уже унесла жизни более чем 15 тысяч человек.

«Поэтому сегодня хочется приоткрыть завесу тайны над тем, чем мы заняты», — добавили они.

Студия под конец обращения заинтриговала фанатов тем, что скриншот игры является важным, но далеко не единственным подарком в этом году.

Напомним, что официальное объявление о разработке игры S.T.A.L.K.E.R. 2 появилось еще в мае 2018 года. Руководитель студии Сергей Григорович пообещал, что выход состоится в 2021 году.

Серия игр S.T.A.L.K.E.R. создана в жанре шутера от первого лица с элементами ролевой игры и action-adventure. События разворачиваются в нынешнее время, в альтернативном мире на территории Украины, в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС. В сюжете игры явно прослеживаются влияние книги братьев Стругацких «Пикник на обочине» и снятого по ней фильма Андрея Тарковского «Сталкер».