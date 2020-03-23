Рошаль объяснил, почему России не стоит особенно волноваться из-за коронавируса

Москва, 23 марта. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль призвал не нагнетать нервозную атмосферу вокруг коронавируса.

По словам врача, бояться коронавируса не надо ― смертность от этого вируса меньше, чем от многих других инфекций.

«Бояться не надо его, нагнетать атмосферу такую нервозную народу. Потому что если посмотреть широко, то контагиозность (заразность – Прим. ред.) этого вируса во много уступает контагиозности другим», ― сказал Рошаль в эфире канала «Россия 24».

Рошаль отметил, что человечество пережило за свою историю множество эпидемий, и все они со временем проходят. Врач добавил, что существует понятие «санитарные потери», которые бывают во время войны, при терактах и эпидемиях.

«Если посмотреть с этой точки зрения, то нам, России, особенно волноваться не нужно», — подытожил он.

Ранее Рошаль отметил, что российские власти сделали все возможное для того, чтобы избежать эпидемии нового китайского коронавируса в стране ― в России оперативно отреагировали на вспышку коронавируса и предприняли меры, которые позволили препятствовать распространению заболевания в стране. Кроме того, Рошаль прокомментировал эвакуацию россиян из Китая в Тюменскую область. Он назвал это правильным решением и призвал не бояться эвакуации соотечественников.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 23 марта, в России выявлено 438 случаев заболевания коронавирусом, за минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 71.