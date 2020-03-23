Малькевич раскритиковал двойные стандарты либералов в отношении мер против COVID-19

Москва, 23 марта. Российские либералы демонстрируют выдающееся двуличие в оценках мер борьбы с коронавирусом в Европе и России с Китаем, отметил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Два мира – два стандарта. В Европе ограничительные меры преподносятся как забота о людях, а в Китае или в России, как ограничение прав и свобод. Хотя у нас самый либеральный режим борьбы с коронавирусом», ― заявил Малькевич в интервью РИА LIVE24.

Глава ФЗНЦ напомнил, что российские либералы требуют проведения массовых митингов, которые могут подвергнуть опасности жизни соотечественников и способствовать распространению коронавируса в стране.

«Ситуация с коронавирусом вскрыла огромное количество провокаторов, к которым, к слову, в России относятся крайне гуманно», ― отметил общественник.

Политолог Сергей Наумов добавил, что нагнетать ситуацию вокруг коронавируса не стоит, но и распространять инфекцию, а затем обвинять власти в недостаточных мерах ― не выход. По словам Наумова, для того, чтобы предпринимаемые государством меры были эффективными, необходимо следовать рекомендациям властей.

«Многие россияне пренебрегают рекомендациями Роспотребнадзора, а, зачастую, и здравым смыслом: не соблюдают дистанцию в общественных местах, ездят отдыхать в Европу с детьми, несмотря на рекомендации туда не ездить, а потом обвиняют власть в недостаточных мерах», ― возмутился он.

Кроме того, Наумов заступился за профессора Олега Матвейчева, который назвал «либеральной сволотой» прибывших из-за границы пассажиров и отказавшихся оставлять свои данные Роспотребнадзору. Малькевич также поддержал Матвейчева, отметив, что его высказывание обнажило проблему травли в Сети.

«Да, предположим, позиция Матвейчева близка не всем, так спорьте с ним! А ему в ответ посыпались омерзительные угрозы, и в рамках законодательства вся эта публика останется безнаказанной. Я считаю, что травля в Интернете должна быть уголовно наказуема», ― подчеркнул Малькевич.

Пока российские власти предпринимают решительные меры по недопущению распространения в стране коронавируса, а россияне проявляют ответственность и самоизолируются, чтобы снизить угрозу, либеральные СМИ решили использовать ситуацию для разжигания паники. Проплаченные Западом СМИ опубликовали массу фейковых материалов о том, что якобы власти «скрывают» реальное положение дел с коронавирусом в стране.

«Эхо Москвы» отличилось сразу двумя фейками о коронавирусе. Политолог Валерий Соловей в эфире радиостанции заявил, что в России якобы более 1,6 тысячи случаев смерти от коронавируса, а число заболевших превышает 130 тысяч. Заявление не осталось без внимания Генпрокуратуры РФ. Кроме того, сотрудник «Эха Москвы» Сергей Асланян опубликовал снимок якобы из московского супермаркета, где люди стоят в очередях с полными тележками. Однако на деле оказалось, что снимок сделан в турецком супермаркете.

Малькевич призвал в условиях сложной ситуации, сложившейся в связи с пандемией COVID-19, максимально жестко пресекать распространение фейков и вбросов, особенно злонамеренных, сеющих панику. Для этого Малькевич предлагает внести соответствующие изменения в законодательство РФ.