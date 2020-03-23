ЛНА указала на обстрелы боевиков ПНС во время гуманитарного перемирия

Триполи, 23 марта. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии провели серию артобстрелов, ударив по окрестностям Триполи и Тархуны, а также по нескольким районам города Каср-Бен-Гашир. В Ливийской национальной армии (ЛНА) подчеркнули, что боевики нарушили свое обещание соблюдать режим прекращения огня в рамках гуманитарного перемирия.

В понедельник, 23 марта, официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари заявил, что на второй день гуманитарного перемирия террористы ПНС задействовали артиллерию, обстреляв несколько жилых кварталов в районе Каср-Бен-Гашира, а также восточного пригорода Триполи Вади ар-Рабиа.

Кроме того, известно, что подконтрольные Файезу Сарраджу бандформирования ударили реактивными системами залпового огня «Град» по северной части города Тархуна. Мисмари подчеркнул, что последние действия боевиков ПНС, выражающиеся в обстрелах и перегруппировке войск, свидетельствуют о том, что они представляют серьезную опасность для региона и его мирных жителей.

Следует отметить, что обстрелы и атаки с применением БПЛА со стороны террористов Файеза Сарраджа фиксировались на протяжении последних трех дней, несмотря на введение перемирия.