Киев, 23 марта. Правительство Украины запретило гражданам выезжать из страны в туристических целях из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль​​​.

«Согласно решению правительства, с 24 марта гражданам запрещено покидать Украину с туристической целью», — написал премьер-министр в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что все украинские воздушные гавани, кроме международного аэропорта «Борисполь», прекратили свою работу.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 292 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 15 тысяч человек.

На Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусной инфекцией, три человека скончались.17 марта на карантин были закрыты небольшие города и областные центры Украины. 20 марта правительство Украины объявило чрезвычайную ситуацию в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, украинские власти ограничили пассажирские перевозки в стране.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.