Политолог объяснил, как помощь России усилит антисанкционные настроения в Италии

Россия не могла остаться в стороне от международной проблемы с коронавирусом, сосредоточившись только на ситуации внутри страны; помощь Италии поможет усилить антисанкционные настроения в ЕС. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев.

Помощь России

Четырнадцатый самолет Ил-76 ВКС Российской Федерации вылетел в Италию с военнослужащими и техникой на борту для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Четырнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома «Чкаловский» (Московская область) в Итальянскую Республику с российскими военнослужащими и техникой на борту», — говорится в сообщении.

После согласования с итальянской стороной районов выполнения профилактических и дезинфекционных мероприятий российские военные специалисты приступят к выполнению задач по предназначению.

Россия выйдет с набором плюсов

Как отметил Евгений Валяев, Россия не могла остаться в стороне от международной проблемы с коронавирусом, сосредоточившись только на ситуации внутри страны. Российское руководство проводит активную внешнюю политику, демонстрируя озабоченность многими мировыми проблемами. Решение об оказании помощи Италии стало логичным и было принято своевременно.

«Эта помощь не выглядит символической, ведь в Италию отправились целых четырнадцать самолетов ВКС России с военнослужащими и спецоборудованием — это ощутимая поддержка, которая будет заметна не только всем итальянцам, но и всей Европе», — пояснил Евгений Валяев.

Как отметил эксперт, из этой кампании Россия может выйти с целым набором плюсов, начиная от получения опыта по борьбе с COVID-19 в месте его непосредственного появления в Европе, заканчивая репутационными очками, которые впоследствии могут привести к улучшению отношений со всем Евросоюзом. Коронавирус демонстрирует, что США при Дональде Трампе резко изменили курс своей внешней политики — американцы больше не участвуют в активной экспансии, тем более по чисто гуманитарным соображениям.

«Холодный расчет и бизнес-подход Трампа во внешней политике оказался не совсем корректным для ситуации с коронавирусом, когда от Вашингтона союзники ожидали большей и активной помощи. Эту роль в Европе выполняют сегодня Китай и Россия, что обязательно скажется на улучшении фона отношений между Евросоюзом, Пекином и Москвой. Также Москва ослабила санкционный режим со своей стороны по отношению к европейским странам, на месяц отменив запрет на ввоз в Россию тех продуктов и товаров, которые необходимы во время борьбы с коронавирусом. Этот шаг может оказаться символичным, демонстрируя европейцам, что язык санкций является контрпродуктивным и от него следует отказаться», — пояснил Евгений Валяев.

Эксперт напомнил, что в Италии и до коронавируса звучали голоса различных политиков, призывающих отменить санкции против России. И эти голоса заботились не о России, а о собственных национальных интересах — итальянские политики защищали таким образом интересы итальянского бизнеса. Во время коронавируса в Италии усилились настроения по отмене антироссийских санкций. Визит в Италию самолетов ВКС России только усилит эти настроения.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.