Политики дали пожилым россиянам советы, как уберечься от коронавируса

Москва, 23 марта. Сенатор Владимир Круглый призвал пожилых россиян строго соблюдать меры изоляции из-за коронавируса. Это поможет уберечься от заражения.

Люди старше 60 лет входят в группу риска по коронавирусу. У таких пациентов болезнь протекает в тяжелой форме.

«Если есть такая возможность, то их можно отселить или отправить в деревню, на дачу», — сказал парламентарий, его слова приводит «Парламентская газета».

Круглый добавил, что молодым людям нужно быть внимательными, если они живут вместе с пожилыми родственниками. У некоторых россиян симптомы коронавируса могут не проявляться. Даже если есть малейшие признаки ОРВИ, следует носить защитную маску.

Сенатор добавил, что коронавирус уже в России, поэтому нельзя вести себя безответственно. Каждый должен соблюдать меры безопасности.

Замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что на дистанционный режим работы перешли депутаты старше 65 лет. Он добавил, что таким депутатам отсутствие не засчитывается как прогул. А вот главы фракций все-таки работают в Госдуме, поскольку на них лежит большая ответственность.

Напомним, что Минздрав России и правительство Москвы порекомендовали пожилым людям оставаться дома, не ходить в магазин и в аптеки. Лучше попросить сходить за продуктами более молодого родственника или обратиться в социальные службы.

Ранее сообщалось, что в Московской области заработали две лаборатории для исследований по коронавирусу. Еще три лаборатории запустят в ближайшее время.