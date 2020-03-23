Восточное правительство Ливии на 10 дней вводит «комендантский час» из-за коронавируса

Тобрук, 23 марта. Восточное правительство Ливии сообщило о введении на несколько дней комендантского часа в рамках профилактики по недопущению распространения нового типа коронавируса COVID-19, эпидемия которого наблюдается в целом ряде стран. Постановление о комендантском часе было подписано Ибрагимом Бушнафом, главой МВД, сообщается на официальной странице ЛНА в Twitter.

Уточняется, что жителям страны без строгой необходимости запрещается покидать свои дома в период со среды, 25 марта, до пятницы, 4 апреля. Правоохранительные органы возьмут на себя обязательства по соблюдению этого решения.

Власти Ливии продолжают принимать превентивные меры по снижению рисков распространения коронавируса COVID-19, для чего ранее был создан специальный комитет, в состав которого вошло высшее руководство страны. Генерал-майор Ахмад Мисмари, официальный спикер ЛНА, ранее призывал ливийцев соблюдать рекомендации и указы Верховного командования ВС Ливии.

Угроза распространения COVID-19 в значительной степени возросла из-за сирийских боевиков, которые прибывают в североафриканское государство. Американская журналистка Линдси Снелл ранее отмечала, что Турция перебросила в Ливию партию из 72 террористов, среди которых был зараженный новым типом коронавируса.