Военный аналитик Вадим Козюлин назвал русофобией заявление Центра восточных исследований Польши о том, что отправка медиков РФ в Италию — попытка развалить НАТО.

Ранее в польском Центре восточных исследований вышел комментарий «Российская армия в борьбе с пандемией коронавируса», в котором сообщалось, что отправка военных медиков РФ в Италию — это попытка «задобрить» итальянские власти и внести раздор среди союзников по НАТО.

«Российские военные продемонстрировали достойную подготовку армии к борьбе с последствиями пандемии, им удалось за короткий срок развернуть пункты для приема пациентов с COVID-19. Но поддержка Россией борьбы с коронавирусом может иметь последствия для будущих отношений между Москвой и Римом и позиции Италии в отношении военной угрозы РФ в Европе. Действия, демонстрирующие оперативную подготовку России к предоставлению такого рода помощи <...> позволяют рассматривать ее как еще один элемент усилий Москвы по разрушению сплоченности союзников в НАТО», — сообщил автор комментария.

По его же словам, в ситуации явно прослеживается аналогия с продажей Турции (стране — члену НАТО) российских зенитных-ракетных комплексов С-400. Такое заявление вызвало усмешку у профессора академии военных наук, старшего научного сотрудника Центра политических исследований России Вадима Козюлина. В интервью корреспонденту ФАН последний заявил, что «если так продолжать, то само существование России — это попытка подорвать НАТО».

«Любое сближение, любой позитив в отношении России — это раздражитель для Польши, которая заинтересована в том, чтобы наша страна была как можно дальше от Европейского союза, от НАТО. Это откровенная русофобия, хотя не все в Польше придерживаются такой позиции, но достаточно большое количество людей думают именно так. Поэтому все, что хорошо для России, любой добрый поступок в Польше воспринимается как происки Москвы. Но так мыслить бесперспективно, нельзя строить свою политику на подобного рода психологических конструкциях», — утверждает эксперт.

Особенно жалко подобные заявления выглядят на фоне молниеносного распространения коронавирусной инфекции в странах Европейского союза, когда давний и главный союзник НАТО — Соединенные Штаты Америки пока не предпринимают никаких действий для снижения ущерба от заболевания.

«Да, действительно, я бы понял, если бы такие заявления звучали в мирное время, когда не было бы пандемии коронавируса, но сейчас — это как минимум несерьезно. Но тут еще есть такой фактор, как информационное поле, где негатив воспринимается с гораздо большим интересом, чем позитив, то есть можно не заметить то, что сделала Россия, но тогда это не будет новостью. А негативные новости, к сожалению, расходятся значительно шире и быстрее, а если это еще и фейк, то считается, что в семь раз быстрее, чего и добиваются в Польше», — заключил аналитик.

Напомним, отправка группы российских военно-транспортных самолетов Ил-76 с военными медиками и оборудованием в Италию стала возможной сразу после телефонного разговора премьер-министра Джузеппе Конте и президента РФ Владимира Путина 21 марта. В тот же день военные ведомства двух стран разработали план переброски на территорию европейского государства нескольких мобильных бригад военно-медицинской службы со специалистами-вирусологами и автомобилями аэрозольной дезинфекции.