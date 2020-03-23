Директор президентского ФМЛ №239 дал советы выпускникам и их родителям по подготовке к ЕГЭ

Переход российских школьников на дистанционное обучение из-за распространения коронавирусной инфекции не отменяет того факта, что одиннадцатиклассникам предстоит пройти государственную итоговую аттестацию. Директор президентского физико-математического лицея (ФМЛ) №239 Максим Пратусевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, как стоит вести себя родителям, пока дети готовятся к сдаче ЕГЭ.

Глава президентского лицея подчеркнул: самое главное — родители должны любить своих детей и напоминать им об этом.

«Родители должны помогать своим детям! Они должны их любить. Любить, поддерживать, не нагнетать нервную атмосферу. Нельзя говорить: «Ты ничего не сдашь!», нужно напоминать: «Все хорошо, мы тебя любим». И подчеркивать, что на ЕГЭ жизнь не заканчивается», — посоветовал Максим Пратусевич в беседе с ФАН.

При этом он подчеркнул: школьник, который уделяет должное время своим учебным обязанностям, может освоить школьную программу и подготовиться к прохождению ГИА и без многочисленных репетиторов.

«Я считаю, что <…> человек способен освоить школьную программу без репетиторов при условии, что он этим занимается на регулярной основе. Вот если ты осознал только в 11-м классе: «Ой! Скоро ЕГЭ!» — это, конечно, не та история. Но если ты в школе учишься нормально и ответственно подходишь к подготовке, то проблем быть не должно», — считает Максим Пратусевич.

Нередко между старшеклассниками и их родителями возникают споры по поводу выбора будущей профессии и вуза, а порой разногласия и вовсе перерастают в конфликт. Максим Пратусевич считает, что родителям не стоит настаивать в этом вопросе на своем мнении.

«Не хочет — не надо. Плохо, если настаивают — ребенок должен определиться сам. Он должен внятно объяснить, чего он хочет: «Я хочу стать визажистом, а не инженером». Сейчас настолько все динамично — образовательная траектория может поменяться кардинально, поэтому никакой катастрофы нет в том, что кто-то куда-то не поступил или не закончил», — сказал собеседник ФАН.

Пратусевич добавил, что разрешать такие конфликты между учениками и их родителями ему не приходилось. Во многом это — заслуга выстроенной в лицее профориентационной работы со старшеклассниками.

«У нас очень большая профориентационная работа: и практика у работодателей, и встречи с вузами, и стажировки. У нас масса всего есть. Поэтому люди за последние два школьных года, в общем, определяются со своими желаниями жизненного пути», — отметил он.

В целом же, по наблюдениям директора, в старших классах заметно обостряется конкуренция. Многие школьники хотят претендовать на места в лучших вузах.