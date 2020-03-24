Украинские эксперты и политики обвинили правительство в бездействии

В украинской столице продолжает действовать режим тотального карантина, введенный властями с 17 марта. Вчера он усилился остановкой работы общественного транспорта, вызвав острое недовольство сотен тысяч киевлян. Местные эксперты и политики констатируют — власти Украины в рамках карантина серьезно ограничили права и свободы граждан, не предложив им ничего взамен, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

Начало недели в Киеве, как и обещал мэр Виталий Кличко, отметилось полной остановкой транспорта в городе. Теперь он перевозит только пассажиров, работающих на предприятиях критически важных сфер жизни, и только по спецпропускам. Остальные сферы экономической жизни города поставлены в режим карантина — закрыты кафе, рестораны, торговые и бизнес-центры, рынки и так далее. Сотни тысяч граждан дисциплинированно сидят по домам, проедая последние остатки своих «заначек на черный день».

На этом фоне украинские политологи и действующие политики заговорили о том, что «власть слепо копирует» европейский опыт в ограничении свобод граждан, не предоставив им взамен никаких бонусов. Киевский политолог Алексей Якубин заявил в режиме онлайн-конференции, что «украинская власть запугала украинцев коронавирусом, карантином и даже не обеспечила всем необходимым, включая бюджетные средства и доставку продуктов за счет бюджета».

«В нормальных европейских странах так со своим населением не поступают, — заявил Якубин. — Заметьте, власть пытается пугать украинцев «итальянским сценарием», когда вирусом заразились десятки тысяч. Но мы не страна Евросоюза, где ограничительные меры сочетаются с тем, что государство с первого дня карантина вводит компенсаторный механизм для своих граждан — раздачу денег, льгот, продуктовых наборов и так далее».

Аналитик напомнил — в экстремальных обстоятельствах Совет ЕС принял решение о снятии всех ограничителей на бюджетную экономию.

«То есть теперь страны ЕС могут по собственному усмотрению выделять на компенсации гражданам и предприятиям столько средств, сколько сочтут нужным, — отметил Якубин. — На мой взгляд, одновременно с карантинными мерами на Украине должны были внедрить компенсации всем работающим гражданам, чтобы они не остались без денег на содержание своих семей. Ведь сотни тысяч украинцев не могут добраться до работы из-за приостановки движения общественного транспорта».

Якубин считает, что карантин на Украине организован так, чтобы нанести максимальный ущерб ее экономике.

«К сожалению, у нас на Украине слепо копируются европейские ограничения, которые в наших реалиях только усиливают общий социально-экономический бардак. При этом люди не получают никаких социальных или моральных компенсаций, — заключил эксперт. — [Владимир] Зеленский и его команда не учли, что карантин — это прежде всего очень дорого. Те же Великобритания и Германия не стали вводить у себя карантин, потому что для их бюджетов, для их экономики это непомерно дорого».

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в ходе онлайн-конференции напомнил — на фоне карантина ведущие страны мира формируют «экстренные антикризисные пакеты» для поддержания национальных экономик.

«В Китае на эти цели выделяют 175 млрд долларов. Белый дом планирует влить в экономику США 850 млрд долларов чрезвычайного финансирования. Италия выделила на экономическую стабилизацию 25 млрд евро, Польша — 212 млрд злотых (52 млрд долларов. — Прим. ФАН). В то же время украинское правительство вообще не планирует выделять хоть какие-то средства на поддержание своей экономики», — подчеркнул Суслов.

Он напоминает — чтобы выделить на поддержание экономики хоть что-то сверх резервного фонда кабмина, нужно вносить изменения в закон о бюджете-2020.

«К сожалению, у нас со стороны власти нет даже таких попыток, хотя эта тема давно назрела. Украина — страна бедная. Если мы на карантине дождемся хотя бы бесплатной раздачи масок при посадке в транспорт, то это, наверное, максимум того, что можно сделать при наших финансах», — с сожалением отметил Суслов.

Украинский экономист Олег Пендзин, выступая на онлайн-конференции, подтвердил — в США сделали три месяца «налоговых каникул» по всей системе налогообложения. На Украине же в этом вопросе практически ничего не поменялось.

«На сегодня от уплаты Единой социальной выплаты на Украине освобождают малые предприятия. А в случае просрочки по каким-то платежам им разрешают не платить пени и штрафы. Но ни от каких других налогов в рамках карантина их никто не освобождает, — заметил Пендзин. — Также власти вроде бы отменили на период карантина налог на коммерческую недвижимость и землю. Но это копейки. Более того — отмена пеней и штрафов не будет касаться неуплаты НДС. Все остальные налоги наш бизнес платит в полном объеме. Весь мир идет по упрощению условий и стимулированию бизнеса, чтобы он выжил. У нас об этом никто не думает».

Но наиболее резкой критике подверг действия властей лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. Он заявил, что решение кабмина Украины переложить расходы по борьбе с эпидемией коронавируса на бизнес и местные бюджеты приведет к катастрофическим последствиям для экономики страны. Медведчук заявил — определенные меры противодействия эпидемии на ранних стадиях оправданы и они должны быть достаточно жесткими. Но в данном случае власти явно перегнули палку.

«Жесткость должна быть разумной, чего действующая власть показать не смогла. Наряду с необходимыми мерами были приняты и такие, потери от которых — как экономические, так и человеческие — могут многократно превысить потери от самой пандемии. Например, как сообщил президент Торгово-промышленной палаты Украины Григорий Чижиков, из-за карантина остановили работу от 600 до 700 тысяч украинских предприятий», — констатировал Медведчук.

Лидер ОПЗЖ считает, что в критической ситуации кабмин принял катастрофическое решение — переложить основные расходы по борьбе с эпидемией на местные бюджеты и бизнес, прежде всего — малый и средний.

«Национальная «Ассоциация городов Украины» подсчитала, что из-за карантинных мер, предпринятых против коронавируса, местные бюджеты потеряют 15,6 млрд гривен (578 млн долларов. — Прим. ФАН), — заявил Медведчук. — И это при том, что в ходе процесса «децентрализации» огромная часть социальных расходов была «сброшена» центром на местные бюджеты. Я уверен, безграмотное решение кабмина приведет к колоссальным социальным потерям на местном уровне».

Лидер ОПЗЖ считает, что от принятых мер по борьбе с пандемией сильно пострадают розничная торговля и сфера услуг, где в основном работают предприятия малого и среднего бизнеса.

«Ограничение транспортных перевозок — вполне разумная мера, она применяется во многих странах. Но нигде она не доведена до такого абсурда, как на Украине, — указал Медведчук. — Больше всех от карантина пострадают украинские авиакомпании, которые в последние годы и так несли миллиардные потери от прекращения авиасообщения с РФ. А полное прекращение пассажирских полетов в рамках карантина поставит на грань банкротства даже крупные авиакомпании, не говоря уж о мелких».

Политик назвал «абсурдом» прекращение работы метро и общественного транспорта в трех крупнейших городах Украины.

«Как украинцам теперь добираться до работы? Ведь в условиях нашей экономики в удаленном режиме может работать абсолютное меньшинство населения. Сотни тысяч работников ежедневно приезжали в Киев из области. Но теперь они фактически отрезаны от города, в том числе из-за прекращения движения электричек. А левый берег Киева отрезан от правого», — возмутился он.

По его мнению, ответственность за все негативные последствия карантина, скорее всего, ляжет персонально на президента Владимира Зеленского.