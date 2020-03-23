Роскомнадзор сообщил, что YouTube и Instagram не удалили фейки о коронавирусе в России

Москва, 23 марта. Российские СМИ и соцсети удалили недостоверные публикации об эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что социальные сети «ВКонтакте» и Facebook, а также российские СМИ «Эхо Москвы» и «Говорит Магадан» удалили фейки о распространении коронавируса по требованию Генпрокуратуры РФ. При этом YouTube и Instagram не удалили фейковые новости о коронавирусе.

«Все ресурсы, кроме YouTube и Instagram, исполнили требование Генпрокуратуры», — сообщили в Роскомнадзоре.

Стоит отметить, что некоторые представители российской либеральной общественности, а также либеральные СМИ активно распространяют недостоверную информацию о коронавирусе, пытаясь посеять панику в России. Распространением фейков о коронавирусной инфекции активно занимаются беглый олигарх Михаил Ходорковский и блогер Алексей Навальный. Кроме того, к этой деятельности причастны сайт радио «Эхо Москвы» и «МБХ Медиа», которое спонсирует Ходорковский. 23 марта Следственный комитет РФ начал проверку в отношении вышеуказанных лиц и СМИ по факту распространения фейковой информации о коронавирусе.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 292 тысяч человек. От коронавируса погибло более 15 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом. 17 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском Ухани.