Устраивающую автопробег и митинги КПРФ мало заботит здоровье россиян

Москва, 23 марта. Члены КПРФ игнорируют рекомендации властей России на фоне пандемии коронавируса, продолжая массовый автомарш и проведение митингов.

В Севастополе на прошлой неделе официально стартовала Союзная общественно-патриотическая акция «Наша Великая Победа». По планам КПРФ, автомобильная марш-эстафета пройдет по 123 городам РФ и бывших союзных республик.

Такая акция, приуроченная к 75-летию Победы, безусловно, вызывает уважение. В особенности в связи с ростом антироссийских настроений и откровенных попыток переписать историю Второй мировой войны. Однако в настоящее время, когда из-за коронавирусной инфекции скончались уже свыше 15 тысяч человек в более чем 160 странах мира, такое желание КПРФ напомнить о роли советского народа в победе над фашизмом вызывает вопросы, отмечает Nation News.

Во всех 85 субъектах РФ действует режим повышенной готовности, который подразумевает запрет на проведение массовых мероприятий. Но несмотря на заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова о необходимости использовать в борьбе с вирусом советский опыт и заботе о людях, коммунисты не спешат останавливать автопробег.

Зюганов, к слову, заявил, что международный форум по случаю 150-летия Владимира Ленина будет перенесен из-за сложной эпидемиологической обстановки. Но местные мероприятия при этом продолжатся.

Коммунисты на просторах Интернета ведут подробный отчет, как проходят встречи в рамках эстафеты. Снимки свидетельствуют о том, что их посещает немало людей. А это значит, что угроза распространения вируса по стране возрастает.

При всем при этом региональные отделения КПРФ не отказываются от проведения митингов против внесения поправок в конституцию. Даже оппозиция и либеральные активисты решили не проводить массовые мероприятия в Москве и Петербурге.

Такое поведение коммунистов, безусловно, говорит о том, что здоровье и благополучие россиян стоит для них далеко не на первом месте. Устраивая автомарш, они выводят угрозу распространения опасного вируса на массовый характер в масштабах всей страны.

Ранее политический обозреватель Дмитрий Бабич предложил оштрафовать партию КПРФ, которая нарушила введенный в Москве коронавирусный карантин и провела митинг. Эксперт обратил внимание на то, что даже свободолюбивая Европа в попытке остановить распространение инфекции ввела жесткие карантинные меры, а в столице тем временем коммунисты проводят акцию, отстаивая свои политические интересы.